De favoriete ‘Instagram kringloopwinkels’ van Rachel

Nu de kringloopwinkels helaas (grotendeels) dicht zitten is het lastiger om aan tweedehands spullen te komen. Online redactiestagiaire Rachel ging op zoek naar een alternatief en deelt haar tips.

Rondneuzen tussen de boeken, zoeken in een bak met oude lp’s of een leuke vaas vinden voor je versgeplukte bloemen. Het kan allemaal in de kringloop. Afgelopen zomer besloot ik om op kamers te gaan wonen in Amersfoort. Een best wel grote stap, waar ook heel veel nieuwe spullen voor nodig waren. Iets dat ik misschien een beetje onderschat had, moet ik heel eerlijk zeggen. Want naast een bed, bureau en tafel heb je nog zoveel andere dingen nodig om het een beetje gezellig te maken. Marktplaats was die maanden mijn grote vriend, maar ik ontdekte ook een (voor mij) nieuw fenomeen: vintage shoppen via Instagram.

Enthousiast ging ik op zoek naar accounts. Nieuwe theekopjes, een messing kandelaar voor kleine kaarsen en een terracotta schaaltje. Ik scoorde het voor een paar euro, gewoon vanaf de bank thuis. Misschien nét iets minder leuk dan rustig kunnen zoeken tussen alle koopjes in de tweedehands winkel, maar zeker een goed alternatief.

Ben je er al mee bekend? Er zijn tegenwoordig talloze accounts die voor jou spullen verzamelen en die verkopen via Instagram. Je koopt alles door een dm te sturen of simpelweg ‘verkocht’ te reageren onder een foto van je favoriet. Wil je er nog even rustig over nadenken of zie je later nog iets leuks? Dan kun je vaak ook je spullen opsparen. Dat scheelt je weer extra verzendkosten.

Er zijn allerlei accounts te vinden met spulletjes. Ik heb mijn favorieten voor je op een rijtje gezet. Kom je een leuke tegen? Deel het dan met elkaar.

Tekst Rachel Vieth Beeld Beetjehome