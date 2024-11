Van kritiek op je lichaam naar acceptatie en een beter zelfbeeld

Een goed zelfbeeld van je lichaam. Schrijver Tatjana Almuli had voorheen een niet al te beste relatie met haar lichaam, nu is ze overwegend blij met zichzelf. Voor Flow vraagt ze mensen naar hun lichaam en zelfbeeld. Lees hoe het Dayna (35) lukte om een beter zelfbeeld te krijgen.

Interview Tatjana Almuli Fotografie Tatjana Almuli en Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 17 november 2024

De weg naar een beter zelfbeeld voor Dayna

Dayna is 35 jaar, werkt als contentmarketeer, is verloofd en heeft twee dochters. Tatjana interviewde haar over hoe zij naar haar lichaam kijkt en wat haar zelfbeeld is.

Hoe kijk je naar je lichaam?

“Over het algemeen ben ik er blij mee. In het verleden was ik vaker onzeker en ontevreden over mijn lijf dan nu. Soms voelt het nog steeds wankel, maar ik ben dankbaar voor wat het allemaal voor me doet, waartoe het in staat is. Dat ik gezond ben, is het belangrijkste. Het heeft me jaren gekost om tot dat inzicht te komen.”

Wat is er met je zelfbeeld veranderd?

“Vroeger focuste ik meer op het westerse schoonheidsideaal waaraan ik niet voldeed. Als kind kreeg ik vervelende opmerkingen over mijn sproetjes, mijn grote tanden, mijn afrohaar. Als je maar vaak genoeg hoort dat je er gek uitziet, ga je dat geloven. Je krijgt de indruk dat je moet veranderen om erbij te horen. Nu ben ik juist blij met de dingen die me eigen maken.

Als je ouder wordt, besef je dat niet alles om de buitenkant draait. Dat er steeds meer diversiteit komt in representatie online en in de media heeft me ook geholpen. Verder heb ik veel tijd en energie geïnvesteerd in mezelf beter leren kennen. Ik weet waar ik blij van word en waar ik kracht uit haal.”

Heeft het moederschap je kijk op je lichaam ook veranderd?

“Sinds ik moeder ben, kijk ik anders naar mezelf en mijn lijf. Na mijn eerste zwangerschap ben ik gestopt met mijn buik inhouden. Dat deed ik altijd onbewust. Toen ik zwanger was, moest ik dat wel loslaten en daarna was ik er klaar mee. Het is toch belachelijk dat veel vrouwen anno 2024 nog steeds hun buik inhouden. Waarom, en voor wie? We hebben een lichaam, een buik, en soms steekt die uit, nou en?”

‘Ik ben blij met de dingen die me eigen maken’

Hoe zorg je voor je lijf?

“Als ik minder lekker in mijn vel zit, gestrest of verdrietig ben, heeft dat effect op hoe ik voor mezelf zorg. Zo kan ik soms last hebben van emotie-eten. Of ik neem te weinig tijd voor een voedzame maaltijd en eet dan een zak chips als lunch.

Als twintiger sportte ik om gespierd en dun te zijn, nu beweeg ik omdat ik het leuk vind en omdat ik zowel fysiek als mentaal fit en weerbaar wil zijn. Ik doe aan afrobeats en sensual dance op een dansschool. Afrobeats geeft me energie, ik word er blij van als ik zo vrijuit dans. Sensual dance doe ik om nog meer uit mijn schulp te kruipen.”

Waaraan werk je nog?

“Op mijn achttiende heb ik een nare ervaring gehad met een vriend die over mijn grenzen ging. Sindsdien voel ik blokkades rondom seksualiteit en vind ik het lastig om me helemaal over te geven tijdens de seks. Het is soms moeilijk de verbinding met mijn lijf en gevoel aan te gaan. Gelukkig kan ik daar goed over praten met mijn verloofde. Ik denk dat ik mezelf de tijd moet geven om vrijer te worden, zodat ik meer kracht en plezier kan halen uit seks.”

In hoeverre bepaalt je lichaam jouw identiteit?

“In deze maatschappij speelt uiterlijk nu eenmaal een grote rol. Ik zou liever een wereld zien waar mensen minder gefixeerd zijn op hun lichaam en dat van anderen. Aan de andere kant is bezig zijn met je lijf op zich niet negatief. Dankzij mijn lichaam kan ik bewegen en liefhebben.

Ik ben heus wel een beetje bezig met hoe ik eruitzie. Ik hou van kleding en vind het fijn als mijn haar goed zit, maar uiteindelijk zegt mijn uiterlijk weinig over wie ik als mens ben. Zelf ben ik opgegroeid met een moeder die altijd ontevreden leek over haar lichaam, ik wil mijn dochters graag een ander voorbeeld meegeven. Ik zeg daarom niet steeds hoe mooi ze zijn, mijn complimenten gaan over hun karakter.”

Meer lezen