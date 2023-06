Mandala’s inkleuren en zingen onder de douche: hoe een creatieve uitlaatklep helpt voor je mentale gezondheid

Gedichten schrijven, liedjes bedenken of dansen in de huiskamer. Door een creatieve uitlaatklep ga je beter in je vel zitten. Zo zit dat (plus negen ideeën).

Toen ik, online editor Bente, last had van paniek en angst, ontdekte ik nieuwe hobby’s. Ik startte met breien en tekenen, ook al kon ik beide voor geen meter. Hoewel de angst en de paniek er nog steeds waren, leken de scherpe randen er vanaf te gaan als ik een potlood of een set breinaalden in mijn handen had.

In mijn tekeningen kon ik ook mijn gevoel kwijt en nu, een aantal jaar verder en weer lekker in mijn vel, brei en teken ik nog steeds om mijn hoofd rustiger te krijgen. Een veilige haven is het, waar ik altijd naartoe kan gaan om uit te rusten van een soms hectisch leven vol prikkels en verandering.

Volgens Jill Sonke, onderzoeksdirecteur aan de University of Florida Center for Arts in Medicine, helpt een creatieve uitlaatklep of bezig zijn met kunst daadwerkelijk voor je mentale gezondheid. In een artikel voor The New York Times vertelt ze dat er voldoende sterk bewijs is dat kunst plus mental health goed samengaan.

Je hoeft niet per se met wol in de weer te gaan of net als ik te tekenen. Een concert bezoeken kan ook positieve invloed hebben, of wandelen door een museum. Zelfs zingen onder de douche is goed voor je.

9 ideeën voor een creatieve uitlaatklep

Mandala’s inkleuren. Uit onderzoek onder studenten kwam naar voren dat twintig minuten mandala’s kleuren meer hielp om stress te verlagen dan vrij kleuren.

Naar muziek luisteren.

Zingen. Uit onderzoek blijkt dat zingen het stresshormoon cortisol verlaagt.

Een instrument bespelen.

In een dagboek schrijven.

Gedichten schrijven of lezen.

Fictie schrijven.

Dansen in de huiskamer.

Een creatieve hobby waar je geen scherm voor nodig hebt.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie ©Oleksandra Stets/Stocksy Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 9 juni 2023