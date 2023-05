Het is Mental Health Week: dit kun je allemaal doen

Deze week, van 22 tot en met 28 mei, is het European Mental Health Week. In heel Europa wordt er extra aandacht aan health besteed. Flow doet ook mee.

Flow’s creative director Irene: “Toen ik met Flow begon, vijftien jaar geleden, had ik van mental health nog nooit gehoord. Maar als ik nu terugdenk aan die tijd, worstelde ik wel met mijn mentale gezondheid, en was dat precies de reden dat ik Flow bedacht.

Ik had last van angsten, stressklachten als hartkloppingen en hyperventilatie en dacht regelmatig dat ik gek aan het worden was. Ik zocht naar manieren om het leven te leven, want ik wist het gewoon niet: hoe ik om moest gaan met angst, met stress, met perfectionisme, met prestatiedruk, met keuzestress en met al die andere dingen waar je mee te maken krijgt in deze hectische wereld. Een wereld waarin er zo veel van je wordt gevraagd en die zo snel verandert.

Inmiddels maak ik al die vijftien jaar Flow, volgde ik diverse opleidingen en denk ik nu: o, zo moet dat dus, het leven leven. Een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd is dat het zorgen voor je mentale gezondheid net zoiets is als sporten: je moet het regelmatig doen.”

Ontmoet Irene in Museum van de Geest

Speciaal voor Mental Health Week organiseren we deze week een bijzonder moment in het Museum van de Geest in Haarlem, waar het draait om het kunstwerk tussen je oren. Je kunt je nu aanmelden voor een exclusieve rondleiding door Flow’s Irene, op vrijdag 26 mei, om 10.30 uur of om 13.30 uur.

Leer meer over mentale gezondheid en over jezelf, terwijl je Irene vragen kunt stellen over Flow en de inzichten die zijzelf in de jaren opdeed.

Hier lees je er meer over.

Zorgen voor je mentale gezondheid met Flow

Bij Flow willen we mental health bespreekbaar maken. Wat we zelf hebben ervaren: je kunt het leren, wat beter voor jezelf zorgen. Zo helpen we je erbij:

Fotografie Getty Images Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 22 mei 2023