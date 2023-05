Waarom er niets mis is met een potje janken (en zo laat je ‘negatieve’ emoties toe)

Met uithuilen en af en toe in een kussen gillen, is niets mis. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat het toelaten van ‘negatieve’ emoties juist hartstikke gezond is. Zo zit dat (en zo laat je al die emoties ook echt toe).

Terwijl ik, online editor Bente, dit schrijf, voel ik nog steeds een zenuwachtig gevoel in mijn lijf rondzwerven. Gisterenavond was ik plotseling angstig, helemaal uit het niets, en daar voel ik nu nog de restjes van.

Nog niet zo lang geleden zou ik in het harnas gesprongen zijn, klaar om de emotie uit mijn hoofd te bannen. Inmiddels weet ik dat dat alleen maar averechts werkt. Emoties komen en gaan en je daartegen verzetten is als een bal onder water proberen te houden. Het kost je bakken met energie en die bal komt vroeg of laat weer bovendrijven, altijd.

We zijn nou eenmaal mens

Fijner vind ik het om dat angstige gevoel maar gewoon binnen te laten, te doorvoelen. Ik merk dat als ik het harnas ongebruikt in de hoek laat liggen en me niet meer verzet, de emotie ook een stuk sneller weer verdwijnt. Waar het soms weken kon blijven hangen, voel ik me de ochtend erna enkel nog een beetje rusteloos, en ook dat accepteer ik. We zijn nou eenmaal mens en ook de emoties met rafelige randjes en scherpe hoeken horen daarbij.

Recent onderzoek bevestigt dat hoe we met emoties omgaan, wel degelijk effect heeft op onze mentale gezondheid. Daaruit kwam dat mensen die hun ‘negatieve’ emoties als verdriet, boosheid of angst veroordelen (en zich er dus tegen verzetten), meer last hebben van stress en depressie dan mensen die zulke emoties in een neutraler of zelfs positief licht zien.

Iris Mauss, een psycholoog die emoties onderzoekt aan de universiteit van Californië, zegt daarover in een artikel voor The New York Times: “Veel mensen denken dat sommige emoties slecht zijn, maar in feite zijn het niet de emoties die ons pijnigen, maar ons oordeel daarover.” In andere woorden: onszelf straffen omdat we verdrietig zijn, geeft nog méér pijn. Laten we het verdriet of de angst echter toe, dan duurt een emotie soms maar een paar minuten.

Zo laat je je emoties toe

Volgens psycholoog Emily Willroth helpt het om te beseffen dat ook minder fijne gevoelens horen bij mens zijn. “Geen enkele emotie is slecht of fout,” zegt ze in het artikel. “Angst kan helpen om iets onder ogen te komen, boosheid kan ervoor zorgen dat je opkomt voor jezelf en verdriet is een signaal voor anderen dat je hun steun nodig hebt.” Als je een moeilijke emotie voelt, hoef je die niet te omarmen. Er geen oordeel over hebben, is al genoeg. Emoties zijn er niet voor altijd en dat is een fijne gedachte. Willroth: “Als je emoties toelaat, blijven ze meestal niet lang hangen. Soms is dat een kwestie van seconden.” Verwacht niet van jezelf dat het in één keer lukt. Het kost tijd en oefening om ook moeilijke emoties toe te laten. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie Getty Images Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 24 mei 2023