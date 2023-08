Het is niet gek dat je niet kunt ontspannen (maar zo lukt het misschien wel)

Lekker ontspannen. Het klinkt zo basaal, maar stiekem is het best lastig om rust te vinden in een wereld die altijd aan staat en waarin we constant met elkaar in verbinding staan.

“Each of us deserves a day away in which no problems are confronted, no solutions searched for. Each of us needs to withdraw from cares which will not withdraw from us.”

Waarom je niet kunt ontspannen

Zo sprak Maya Angelou ooit poëtisch. Een punt heeft ze daar zeker. Maar zo simpel als het klinkt, zo makkelijk is het niet altijd. Want het zijn juist de momenten waarop je probeert te ontspannen dat al je gedachten en gevoelens van stress ineens luider worden.

‘Stresslaxing’ heet het fenomeen, schrijft het academische platform The Conversation. Oftewel: dat je zo gestrest bent dat ontspannen je eigenlijk nog gestrester maakt omdat je niet werkt aan dat wat je stress geeft. En voor zo’n 30 tot 50 procent van de mensen is dit herkenbaar, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse psycholoog en hoogleraar Frederick Heide.

Als je niet kunt ontspannen

Het is soms een hele opgave om je gedachten tot bedaren te brengen en je takenlijst aan de kant te zetten. Stiekem los je de stressfactoren liever op dan dat je ontspant. Want ontspannen, dat maakt je alleen maar meer gestrest.

Tegelijkertijd is het wel belangrijk om je geest en lichaam tot rust te brengen. Want juist door die momenten van rust ontstaat helderheid en ruimte in je hoofd. Ontspanning is productiever dan je denkt.

Jolanta Burke, hoofddocent aan RCSI University of Medicine and Health Sciences, tipt hoe je toch zorgt voor ontspanning als het idee ervan je stress geeft.

1. Maak er een routine van

Ontspanning is net zo belangrijk als sporten, het poetsen van je tanden en water drinken. Behandel het ook zo en neem het mee in je dagelijkse routine op manieren die bij je passen. Zo hoef je in het moment geen beslissing meer te nemen over wanneer en hoe je gaat ontspannen. En dat lucht op, want minder keuzes is meer headspace.

2. Doe een braindump

Door je gevoelens en gedachten op te schrijven, begrijp je beter wat er in je omgaat. Het helpt je om te onderzoeken wat je gestrest maakt. Het heeft immers weinig zin om te mediteren als je eigenlijk beter in gesprek kunt met je leidinggevende over het verlagen van je werkdruk.

3. Besef dat stress ook nuttig is

Realiseer je dat stress in eerste instantie positief is. Het maakt je lichaam alert, actief en klaar om een uitdaging aan te gaan. Het stoomt je brein klaar om snel een oplossing of uitweg te vinden. Dat inzien helpt om stress niet meer als de eeuwige vijand te zien.

4. Herinner je eraan waarom ontspannen goed is

Ontspanning is goed voor je gezondheid. Punt. Jezelf eraan herinneren dat het belangrijk (en zelfs productief!) is, helpt om er ruimte voor in je hoofd te maken en er echt tijd voor te nemen. Dat voelt in het begin misschien onwennig, maar oefening baart kunst.

Ontspannen is meer dan meditatie en mindfulness

Vergeet niet dat ontspanning niet alleen in activiteiten als mindfulness en meditatie schuilt. Er zijn meer dingen die je kunt doen om je hoofd tot rust te brengen zonder dat je steeds geconfronteerd wordt met je eigen gedachten. Dit zijn 12 (bewezen) activiteiten die je helpen om te ontspannen

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Sonja Lekovic/Stocksy Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 30 augustus 2023