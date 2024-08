Oei: het gedrag van een nare baas is besmettelijk (zo zit dat)

Vervelende opmerkingen, jou zonder reden bedelven onder stapels werk of negeren. Een nare leidinggevende heeft impact op je werk. Helaas blijft het daar niet bij, want dit gedrag is besmettelijk.

Gepubliceerd op 22 augustus 2024

Dat blijkt uit een internationale studie waarbij 323 werknemers werd gevraagd naar hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag van leidinggevenden en collega’s.

Wat bleek? 68 procent van de ondervraagden die te maken had met vijandig gedrag van hun baas was óók slachtoffer van wangedrag van collega’s.

Werknemers kopiëren negatief gedrag van hun leidinggevende. Onbewust krijgen zij volgens de onderzoekers het idee dat anderen vijandig behandelen de enige manier is om vooruit te komen op de werkvloer.

Ontslag nemen vanwege een nare baas?

Dat kan, maar hoeft niet. Er zijn gelukkig ook manieren om het werkplezier in dezelfde baan weer terug te vinden. Zo kun je bijvoorbeeld kijken naar ‘De 8 van werkgeluk’, een model om voor het meten van werkgeluk. Dit model, in de vorm van een liggende acht, bestaat uit twee groepen: de ik-kant en de wij-kant. Aan de ik-kant staan plezier, voldoening, competentie en autonomie – factoren die je als medewerker zelf kunt beïnvloeden. Aan de wij-kant staan de andere vier factoren: vertrouwen, verbinding, zingeving en waardering – daarvoor ben je afhankelijk van de organisatie en je collega’s. Lees hier meer over ongelukkig zijn op werk en hoe je je werkplezier weer terug kunt vinden.

