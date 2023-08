Hoe zorg je voor jezelf in een overvolle (en warme) trein

Treinreizen is heerlijk. Het is duurzaam, je hebt je handen vrij om iets voor jezelf te doen en bent binnen no-time waar je zijn moet. Maar soms is het tegengestelde waar: hoe zorg je voor jezelf in een trein vol prikkels?

Het is druk, de geur van de stationsmaaltijd van je overbuurvrouw vult de coupé en je kunt het telefoongesprek van de jongen in het viertje verderop bijna in z’n geheel volgen. Alleen het lezen van deze zin is misschien al vermoeiend.

Overprikkeld in de trein

De trein kan een plek zijn van prikkels. Veel prikkels. En laat die taks na een onstuimige ochtend of hectische werkdag nou net bereikt zijn. Hoe vind je op zulke momenten dan toch ontspanning en laat je je niet meeslepen door alles wat er om je heen gaande is?

Hoe vind je rust in de trein?

Doe een drie-minuten-adempauze. De ademoefening werkt ontspannend en kun je overal en op elk moment doen. Wel zo handig in de trein dus. Probeer je niet tegen de situatie te verzetten. Je zit nu eenmaal in een drukke trein en die wordt niet van het één op andere moment weer stil. Accepteer dat de chaos er is en besef je dat het weer voorbij gaat. Probeer je gevoelens en gedachten over alle drukte om je heen langzaam los te laten. Vermijd je telefoon. Hoe aantrekkelijk het ook is, het helpt niet om je in je scherm te verstoppen. Ook die zit vol prikkels die je overvolle brein niet ten goede komen. Lees in plaats daarvan een boek (wist je dat slechts zes minuten lezen al stress verminderend werkt?) Vind voldoende rust gedurende de dag. Merk je dat de overvolle trein je wel vaker teveel is? Probeer dan gedurende de dag meer ontspanmomenten te vinden. Door (vaste) momenten in te plannen waarop je niets hoeft, raak je minder snel overprikkeld in die overvolle trein.

Hoewel ontspanning voor iedereen iets anders betekent – de één vindt rust in hardlopen, de ander in breien – wil je iets doen wat jouw zenuwstelsel tot rust brengt. En dat ontdek je door te proberen. Bovenstaande tips kunnen je helpen, maar ga daarnaast vooral op zoek naar jouw manier van ontprikkelen.

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie OGphoto, Getty images Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 8 augustus 2023