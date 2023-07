Ben je een slechte slaper? Zo krijg je jouw nachtrust weer terug

Slecht slapen doen we allemaal wel ‘s. Door een drukke week op werk, die koffie na het avondeten of piekergedachten die door je hoofd razen. Wat kun je doen om weer beter te slapen?

Je ogen dichtdoen en de volgende dag zonder wekker netjes op tijd wakker worden. Was het maar zo makkelijk. Deze gids helpt je jouw nachtrust te begrijpen en terug te krijgen.

Het effect van slecht slapen

Een nachtje minder goed slapen kan geen kwaad, maar als de slechte nachten aanhouden, heeft dat impact op je welzijn en gezondheid. Maar liefst een op de drie mensen heeft last heeft van slaapproblemen, meldt Trimbos, met onder meer concentratieproblemen, verminderde veerkracht en prikkelbaarheid tot gevolg.

Slaapexpert en psycholoog Annelies Smolders vertelt: “Goed slapen is het belangrijkste wat er is, maar elk slaapprobleem is individueel. Je kunt je slapeloosheid het best bij de kern kan aanpakken.” Slaapproblemen? Met deze tips van experts slaap je beter. ➤

Slapen is de sleutel tot geluk

Het nut van goede slaap wordt al jaren onderschat. En dat is zonde, want beter slapen is de sleutel tot geluk en creativiteit. Deze vijf inzichten leren je meer over de kracht van goed slapen. ➤

Waarom slapen we soms slecht?

Lukt het niet om in slaap te vallen en word je dus ook totaal niet uitgerust wakker? Het helpt om te ontdekken wat wellicht de reden is van het slechte slapen. Wellicht zijn dit de oorzaken van jouw slechte nachtrust. ➤

Ook stress en overprikkeling hebben invloed op jouw nachtrust. Smolders: “Een overdaad aan prikkels is hét probleem van deze tijd. Iemand die overdag erg geprikkeld wordt, moet zijn hoofd ’s avonds ontprikkelen. Rust is een voorwaarde om goed te kunnen slapen. Zo herstel je van teveel prikkels. ➤

Wat te doen als je slecht slaapt

Er zijn allerlei dingen die je kunt doen om je slaapkwaliteit te verbeteren als je slecht slaapt. Met als belangrijkste: goed slapen begint al als je wakker bent. Je keuzes van overdag bepalen voor een groot deel hoe goed of slecht je slaapt. 4 tips die je helpen om beter te slapen. ➤

Wat journalist Catelijne Elzes helpt als ze ’s nachts wakker ligt? Het verzinnen van tekeningen in je hoofd. Kun je niet slapen? Ga nachttekenen. ➤

Niet zo’n tekenaar? Verhaaltjes voor het slapen gaan werken niet alleen voor kinderen, maar ook voor onszelf. Volgens dr. Christine Won, professor Yale School of Medicine, helpt zo’n verhaaltje bij het afleiden van je brein. ➤

Goed geslapen maar moe wakker

Het kan ook voorkomen dat je het idee hebt dat je goed hebt geslapen, maar toch doodmoe wakker wordt als de wekker gaat. Hoe kan dat? En hoe voorkom je het? Dit is waarom je moe wakker wordt na een goede nacht. ➤

Er bestaat geen quick fix tegen slecht slapen

Slaapcoach Nick Littlehales is van mening dat de moderne maatschappij ons slaapritme verstoort. Kunstlicht, technologie, tot laat werken, ploegendiensten en 24/7 ‘aan staan’ hebben ons natuurlijke ritme verstoord.

Acht uur lang slapen? Dat is een mythe, aldus Littlehales. Hij pleit voor een andere aanpak: denk in cycli in plaats van uren slaap. ➤

“Het beste is een consistente start van de dag, veel daglicht, kleine pauzes elke negentig minuten, voldoende eten en drinken, een pauze tussen en aan het einde van de middag.”

Gepubliceerd op 18 juli 2023