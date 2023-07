Summer SAD: wat is toch die zomerdip en hoe ga je ermee om?

Over de winterdip hebben we allemaal wel eens gehoord. Maar er zijn net zo goed mensen die last hebben van een zomerdip of -depressie: ‘summer SAD’ genoemd. Experts pleiten voor meer onderzoek en bewustzijn.

Eindelijk zomer, héérlijk weer, volop dingen om te doen. Veel mensen ervaren dit als redenen om, na maanden van kou en donkerte, zodra de zon zich weer laat zien op te bloeien. Terwijl sommigen van ons het juist wat lastiger hebben in de zomermaanden. En daar dan ook nog eens weinig van snappen: het is toch ‘mooi’ weer? Iedereen is vrolijk, waarom ik niet? Door de overtuiging dat je blij hoort te zijn in de zomer, trek je je nog verder terug. Een zomerdip of -depressie, hoe zit dat?

Summer SAD

Er is, zeker in vergelijking met de winterdepressie, maar weinig onderzoek naar zomerdepressie gedaan. De summer SAD (seasonal affective disorder) verdient dan ook meer aandacht, vindt Norman Rosenthal daarom. Deze psychiater aan de Georgetown University School of Medicine en was in 1984 de eerste die SAD in de wetenschappelijke literatuur beschreef.

Hoewel de symptomen van summer SAD lijken op die van een winterdip, zoals somberheid, zijn de twee volgens Rosenthal heel verschillend. “Mensen die last hebben van een winterdepressie hebben de neiging om zich te overslapen, te veel te eten en zich futloos te voelen. Degenen die in de zomer een dip of depressie ervaren, hebben in veel opzichten last van het tegenovergestelde; angst, een verminderde eetlust, slapeloosheid.”

Waar komt een zomerdepressie vandaan?

Omdat er dus nog weinig onderzoek naar is gedaan, weten experts niet precies wat de oorzaken van zomerdepressies zijn. Wel dragen vermoedelijk zomerse hitte, pollen en het felle licht bij aan summer SAD, blijkt uit de door Rosenthal gevoerde gesprekken met mensen die aan een zomerdepressie lijden.

Hogere temperaturen zijn in de Verenigde Staten en Mexico zelfs in verband gebracht met hogere zelfmoordcijfers, blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van de Berkeley School of Public Policy.

Daarnaast lijkt volgens weer een ander Amerikaans onderzoek de toename van pollen verband te houden met een slechtere stemming. De ontstekingen en immuunrespons die voortkomen uit allergieën, kunnen bijdragen aan depressie.

Warm, plakkerig en somber

“Summer SAD bestaat wel degelijk,” vertelt ook Kelly Rohan hoogleraar, psychologie aan de universiteit van Vermont. Volgens Rohan is het belangrijk dat we het erkennen en dat deskundigen het gaan behandelen. “In het verleden werd ik nooit benaderd om te praten over summer SAD, daar is nu veel meer interesse in.”

De hoogleraar vermoedt dat zomerdepressies toenemen door de klimaatverandering: “Sommige van de belangrijkste neurotransmitters die betrokken zijn bij het reguleren van onze lichaamstemperatuur, zoals serotonine, dopamine en noradrenaline, reguleren ook onze stemming,” vertelt Rohan. “Dus misschien is het deels de kwetsbaarheid voor een stemmingsstoornis en deels het probleem van ons aan kunnen passen aan hitte en vochtigheid.”

Omgaan met een zomerdip

Verkoeling zoeken kan helpen, al zijn er nog geen wetenschappelijke resultaten die de langetermijneffecten hiervan bevestigen, net als lichttherapie bij winter SAD. Voor specifiek summer SAD is er nog geen gerichte remedie. Wel kan, in the heat of the moment, een koude douche of middagje in de airco mentaal verlichting bieden.

Wie zich erg somber voelt, kan langs de huisarts gaan. Soms kan een aantal gesprekken met de praktijkondersteuner helpen, of kan hij of zij je doorverwijzen.

Wil je nu graag met iemand bellen of chatten? Dan kun je terecht bij bijvoorbeeld De Luisterlijn, Mind Korrelatie of Jongeren Hulp Online.

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron The Washington Post Fotografie Anna Malgina/Stocksy Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 14 juli 2023