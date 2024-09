Boswachter Eveline deelt haar tips: ‘Kijk omhoog’

Boswachter Eveline geniet volop van de buitenlucht, en deelt haar tips om tijdens een wandeling gedachteloos te genieten van de omgeving.

Gepubliceerd op 8 september 2024

Eveline Blok werkte jarenlang in de cultuurwereld, maar gooide op haar veertigste het roer om. “Als kind klom ik al het liefst in bomen of bekeek ik torretjes met een vergrootglas. Het is fantastisch dat ik nu van mijn jeugdliefde mijn werk kon maken.”

Zintuigen testen

Haar beste tip? “Kijk omhoog. Vooral in de winter, want dan hebben de bomen geen blad en laten ze hun karakter het beste zien. Dan vind ik ze op hun mooist.” En moet je nou precies weten welke bloem je ziet of welke vogel je hoort? “Welnee,” zegt Eveline. “Ik ken ook heus niet elk kruidje of insect. Het is juist fijn als je je met een open blik kunt verwonderen over alles om je heen. ”Een open blik, je zintuigen gebruiken en af en toe even stilstaan en omhoog­kijken, dat is dus het recept voor de optimale natuurervaring.

Minder tijd? Meer naar buiten!

Maar hoeveel natuur hebben we eigenlijk nodig per dag? Rogier Hoenders: “Iedereen is anders, maar uit onderzoek blijkt dat het optimaal is om één à twee uur per dag in de natuur te zijn. Er zijn maar weinig mensen in Nederland die dat halen.

Gelukkig is ook uit onderzoek bekend dat een kwartier in het groen al een gunstig effect heeft.” Ik moet denken aan de bekende uitspraak over mediteren: ‘Mediteer een half uur per dag, en als je geen tijd hebt, mediteer dan een uur.’ Ga de natuur in, juist als je het druk hebt. De tijdsinvestering verdien je dubbel en dwars terug en je wordt er telkens een beetje gelukkiger van. Zeker als je een hert spot.

