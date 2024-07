Voor wie veel in z’n hoofd zit: deze truc haalt je er wat vaker uit

Bijna iedereen piekert. De een meer dan de ander. Soms kun je zo erg in je hoofd zitten dat het lijkt alsof je er niet meer uitkomt. De boosdoener: angst. Flow’s creative director Irene heeft iets dat helpt…

Gepubliceerd op 21 juli 2024

Wie nooit piekert, is óf een leugenaar, óf een onzettende mazzelaar. Ook Irene Smit kan er wat van, dat wikken en wegen, piekeren en malen, vertelt ze in een interview met Trouw. Toen ze laatst twijfelde of ze wel een presentatie wilde geven op een mediacongres in Portugal, bijvoorbeeld (wel gedaan, uiteindelijk, je leest later hoe ze dat voor elkaar kreeg…).

“Ik leef best voorzichtig, ik vind veel dingen eng. Ik hou erg van mijn ‘comfortzone’. Herhalingen. Zo eet ik elke dag hetzelfde ontbijt – muesli, blauwe bessen, banaan en een latte macchiato – lees daarbij de krant, doe altijd hetzelfde hardlooprondje. Heel saai! Dat geeft rust in mijn hoofd. Dat is een creatief hoofd, maar ook heel druk,” vertelt Irene.

Kleine wereld

“Natuurlijk, je kunt zeggen: wat is er mis met veilig en voorzichtig leven? Je hóéft jezelf niet te forceren. Maar ik had ook een serieuze reden om dat te doen. Ik groeide op met een moeder die me vaak op gevaren wees. Toen ze ouder was, kreeg ze een angststoornis en werd daarvoor opgenomen, wellicht versterkt door haar beginnende dementie, maar feit was dat haar wereld al jaren kleiner werd omdat ze toegaf aan haar angsten. Die horizon zag ik voor me als ik ook zo in angst zou blijven steken en daar wilde ik niet heen.”

“Als het leven soms ingewikkeld voelt, snák ik naar een quote: een simpel zinnetje met woorden die me de weg wijzen. Words to live by dus,” vertelt ze in een eerder artikel. En dat hoeft geen ingewikkelde, diepgravende, filosofische zin te zijn. Want Irene kan ze ook prima op Pinterest of Instagram, of in een interview tegenkomen.

“Dan zie ik een zinnetje waarvan ik denk: jaaaaaa, dáár draait het nu om. Vaak maak ik er dan een foto van en soms wordt het een achtergrondje op mijn telefoon. Zo wandelt er steeds een nieuwe quote een tijdje mee in mijn leven. Want ze zijn zo fijn zijn om je wakker te schudden, een tijdje richting te geven of je te inspireren het net anders te gaan doen. Al vanaf de allereerste Flow staat er een quote op de cover.”

Veel in je hoofd zitten: dit kan helpen bij piekeren

“Voor die presentatie in Portugal had ik mezelf aangemeld. Dat vond ik spannend en eng. Terwijl ik veel van het onderwerp weet, ging ik toch twijfelen. Maar toen popte mijn hoofdmotto op.”

‘Vertrouw nooit je angsten, want ze kennen je kracht niet’

Het is een stukje positieve psychologie; kijken naar krachten in plaats van klachten. Waar ben je goed in, wat is er fijn aan jou? Het vergt enige oefening om je gedachten die kant op te sturen en je piekerhoofd uit te zetten. Maar de psyche is net een spier, je kunt ‘m trainen. Zodat het – echt waar – steeds makkelijker gaat.

Een geruststellende quote of motiverend levensmotto kan je helpen stoppen met piekeren. Het is zelfs een truc die veel wordt toegepast bij cognitieve gedragstherapie. Zoek of maak een zin die de kritische stemmen in je hoofd weerlegt. Van ‘Ik heb morgen 36718 taken die ik niet afkrijg’ naar ‘Ik doe wat ik kan’. Of in plaats van ‘Ik zei zoiets doms tijdens de vergadering, mijn collega’s vinden me vast een sukkel’ een zin als ‘Mensen zijn altijd minder met me bezig dan dat ik denk’. Helpende quote gevonden of bedacht? Zet ‘m op een plek waar je vaak kijkt, tippen psychologen. Op je bureau, bij de spiegel of zoals Irene: als achtergrondje op je telefoon.

Het hele interview met Irene en meer over haar motto (en dat enge congres in Portugal) lees je via Trouw.

