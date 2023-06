De zomer in Zweden is heilig – en dit kunnen wij daarvan leren

Lisanne van Marrewijk is online editor van Flow en nieuwsgierig naar alles wat het leven te bieden heeft. Onlangs verhuisde ze naar Stockholm en ze schrijft over wat dat haar brengt. Deze keer: de zomer in Zweden.

Waarom zien we de zomer niet als een lange pauze van ons haastige, volgeplande leven? Dat vraag ik me steeds vaker af nu ik hier in Zweden woon.

De stad verandert

Op het eerste oog verschillen Zweden en Nederland niet veel van elkaar. Maar hoe langer ik hier ben, hoe meer verschillen ik zie. In de cultuur, maar ook in de tradities en manier van leven.

Een van de dingen die me de laatste weken opvalt, is de manier waarop Stockholm verandert in de zomer. De stille, gesloten en – laten we wel wezen – koude stad verandert zodra de vogels hun eieren leggen. Op een goede manier.

Zomer in Zweden

De dagen worden langer. De mensen in de stad trekken er weer opuit, gaan naar buiten en genieten van de enkele mooie maanden die ze zijn gegund. De stad leeft op. Overal ontpoppen zich terrassen en er wordt van alles georganiseerd.

Tegelijkertijd neemt het tempo af. De Zweed checkt uit en vertrekt naar het zomerhuis op het platteland, de ‘stuga’, want die hebben ze (bijna) allemaal.

Vier weken niks

In Zweden is het doodnormaal om de hele maand juli vrij te nemen en met vrienden en familie te genieten van de mooie dagen die het land te bieden heeft. Een traditie die is ontstaan doordat fabrieken vroeger de hele maand juli dichtgingen – en nog zie je in de stad winkels en horeca die gedurende de zomermaand niet open zijn.

Niks geen gestreste autorit naar Frankrijk en op de camping nog even je mail doornemen omdat je geen zin hebt in een inbox met minstens vijfhonderd nieuwe berichten bij terugkomst. Omdat bijna elke Zweed vrij neemt, wordt er minder verwacht en zit overal wat minder vaart achter. En waarom ook niet?

Een rustige zomer

Wat we hiervan kunnen leren? Dat het geen kwaad kan om het af en toe eens wat rustiger aan te doen met z’n allen en dat een maand vrij echt niet direct zorgt voor minder efficiëntie.

Misschien mag het tempo in Nederland ook wel wat lager en mogen we de zomer zien als een welverdiende pauze van het harde werken. Als we dat nu met z’n allen doen, heeft iedereen er baat bij.

30 juni 2023