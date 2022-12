Dit is je duwtje in de rug om iets nieuws te leren

Geen tijd, te moeilijk, niet weten waar te beginnen. Genoeg excuses, toch is het geen verkeerd idee om eens in de zoveel tijd iets nieuws te leren.

Een van die termen die je veel tegenkwam tijdens de pandemie was upskilling, een combinatie van upgrading en skill. Want wie noodgedwongen thuiszit, alle boeken uit heeft, geen bordspel meer kan zien, kan net zo goed een nieuwe vaardigheid gaan leren.

Op social media zag je al snel het resultaat van die ­pasverworven skills, uiteenlopend van dampende zuurdesembroden tot mentaal-fysieke hoogstandjes als moeilijke pianostukken en TikTok-­dansen. Net zolang totdat de wereld weer begon te draaien, het oude leven onze aandacht opeiste en de jongleerballen achter in de kast verdwenen.

Upskillen is gezond

Maar daar waren we misschien wat te haastig mee. Want dat upskillen is heel gezond; een beetje kraken is goed voor het brein. Bij het aanleren van een vaardigheid die vraagt om hand- en/of voetcoördinatie, in combinatie met een beroep op het geheugen, moeten alle zeilen worden bijgezet, en worden tal van ­hersengebieden tegelijk geactiveerd. Dat stimuleert de aanmaak van nieuwe hersencellen.

Daarnaast zit er een emotionele kant aan. Je wijdt je immers aan een oefenproces, wat al doorzettingsvermogen vergt, en hebt uiteindelijk iets knaps onder de knie. Goed voor je zelfvertrouwen en zelfbeeld. Al met al is upskillen dus een levensverrijkende ervaring.

En dan nog iets. Wat opviel tijdens de pandemie was dat mensen vaak een bezigheid kozen die ze al jaren wilden oppakken, maar steeds maar hadden uitgesteld omdat er altijd wel wat ‘belangrijkers’ te doen viel. Onverwachte winst is dan ook de vraag aan onszelf: als het niet nu gebeurt, wanneer dan wel? Wanneer ‘mag’ je van jezelf crème anglaise leren maken? Zeg het maar.

Tekst Christine van der Hoff Illustratie Léa le Pivert