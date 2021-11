Onthaasten, zo doe je dat

Wat minder gehaast door je dag gaan: bij Flow zijn we er zo’n voorstander van. Maar onthaasten, hoe doe je dat? 5 tips.

1. Durf te schrappen

Of je je ontspannen of opgejaagd voelt, hangt voor een belangrijk deel af van hoe je dagelijks met je ‘taken’ omgaat. Vrijheid is daarbij een grote factor: vrijheid om zelf het ritme te bepalen maakt mensen tevreden. Behalve als dat ritme te snel gaat en je dag te druk wordt.

Kijk bewust naar wat je allemaal moet van jezelf. Moet je de keuken elke avond voor het slapengaan helemaal opruimen, moet je per se twee keer per week naar de sportschool? Moet je echt ’s avonds werken of kun je die klus ook morgenochtend afmaken met een fris hoofd? Maak onderscheid tussen wat echt belangrijk is en wat minder, en durf daarin te schrappen.

2. In jouw tempo

Neem eens vaker de tijd om te lezen, wandelen, tuinieren, schilderen. Dat zijn namelijk dingen waarbij je zelf het tempo bepaalt. Je gedachten komen tot rust en je kunt pauze nemen wanneer je maar wilt.

3. Ga naar buiten

Ga elke dag even naar buiten. Woon je midden in de stad en lukt het je niet om de polder of het bos in te lopen, probeer dan toch dagelijks een wandeling van een half uur in te bouwen. Loop naar het station of parkeer je auto op een kwartier lopen van je huis.

4. De rust van de seizoenen

Als je vertrouwt op de natuur en op de seizoenen, hoef je minder bezig te zijn met de toekomst. Het relativeert ook. Want als de blaadjes vanzelf weer aan de bomen komen, jaar na jaar, waarom zou jij je dan eigenlijk druk maken om alle dagelijkse beslommeringen? Het grotere geheel draait gewoon door. Zoals het al miljoenen jaren voor ons was, en zoals het ook na ons gewoon door zal gaan.

5. Néém de tijd

Je kunt geen tijd maken, maar je kunt wel de tijd nemen. Goeie truc: plan meer tijd in dan je strikt nodig hebt. Dus vertrek een half uur eerder naar die afspraak, neem de trein in plaats van de auto en wandel naar de plek waar je moet zijn (dan ben je ook meteen weer even buiten).

