Lucky Girl Syndrome: waarom een positieve mindset geen vrijbrief voor geluk is

Al van Lucky Girl Syndrome gehoord? De aanhangers ervan, massaal te vinden op TikTok, geloven dat alles in jouw voordeel werkt, als je er maar hard genoeg in geloofd.

Eigenlijk bestond het concept al, maar dan net in een ander jasje. The Lucky Girl Syndrome is in feite een opgepoetste versie van positieve affirmaties. Denk bijvoorbeeld aan het boek The Secret van Rhonda Byrne, gepubliceerd in 2006. Een andere benaming, maar hetzelfde idee: door jezelf gelukkig te denken, word je het ook.

Op TikTok heeft de term al meer dan 150 miljoen weergaven. De gebruikers van de app promoten dat ze door het beoefenen van de Lucky Girl Syndrome die ene promotie hebben gekregen, een sportuitslag goed gokten of plotseling een som geld kregen. Door al dat optimisme en een goede marketing ga je er bijna in geloven. Veel mensen doen dat ook al.

Geluk is niet maakbaar

Maar er zit ook een keerzijde aan geloven dat je jezelf gelukkig kunt denken. Als het even minder goed gaat in je leven, en je bijvoorbeeld ziek wordt of je baan verliest, dan geef je jezelf al snel de schuld, omdat je niet positief genoeg gedacht hebt. Het creëert het gevoel dat geluk maakbaar is, en ongeluk dus ook.

Tuurlijk, een positieve mindset helpt. Uit onderzoek blijkt dat het je veerkracht vergroot en dat het leidt tot meer zelfvertrouwen en een verbeterd welzijn. Maar volgens Mark Manson, auteur van een zelfhulpboek, is het niet bedoeld voor de langere termijn. “De wet van aantrekkingskracht,” zegt hij in een artikel voor The Washington Post, is een versuikerde versie van het bevestigingsvooroordeel.” Oftewel: je beschouwt een willekeurige gebeurtenis als bewijs van je geloof. Manson: “Er is een dunne lijn tussen het gebruiken als een tool en er je identiteit of geloof van maken.”

Ook Gabriele Oettingen, een professor psychologie aan de Universiteit van New York, geeft in het artikel aan dat het oké is om grote dromen te hebben. Het kan je stemming verbeteren en je een goed gevoel geven, maar we mogen niet verwachten dat die fantasieën ook echt uitkomen als we er maar hard genoeg in geloven, zonder concrete stappen te maken.

Hartstikke prima dus, om je toekomst te visualiseren of een affirmatie te gebruiken voor extra zelfvertrouwen. Het wordt pas schadelijk als je ervan verwacht dat het je het ‘gelukkigste meisje’ op aarde maakt.

Tekst Bente van de Wouw Bron The Washington Post Illustratie Karen Schipper

Gepubliceerd op 27 maart 2023