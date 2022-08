Meer van het leven genieten: 7 lessen van de oude Grieken

De was moet nog gedaan, die klus nog afgemaakt en o ja: er is ook nog een sociaal leven om te onderhouden. Er is zoveel te doen, maar tijd nemen voor genot is ook belangrijk. Hoe leer je meer van het leven te genieten?

Ken je het gevoel dat er altijd iets te doen is? Dat je elk moment van de dag nuttig moet besteden? In een druk leven ván dat drukke leven genieten, kan lastig zijn. Om dit toch te leren, kunnen we kijken naar de oude Griekse epicuristen, volgens dit artikel van HLN.

Het epicurisme is een klassieke filosofische stroming waarin een gelukkig leven wordt gekenmerkt door geestelijke gemoedsrust. Voor een lesje genieten raadpleegde HLN het boek van auteur en filosoof Catherine Wilson: Hoe word je Epicurist? Hieruit blijkt dat we heel wat kunnen leren van de Griekse filosoof Epicurus.

Meer van het leven genieten: 7 lessen van Epicuristen

Geniet nú

Dit klinkt wat streng, maar is wel een goede manier om geniet-momenten niet langer uit te stellen. Epicurus geloofde niet in het hiernamaals of het uitstellen van genot. Elke dag leven alsof het je laatste dag is, is misschien niet haalbaar. Maar deze gedachte kan wel helpen om je prioriteiten beter te verdelen. Gebruik je zintuigen

Ruik, proef, luister en voel. Maak gebruik van je zintuigen, want hiermee kun je bewuster genieten. De filosofen vonden dat je ongemakkelijke prikkels zoals nare geuren of te strakke kleding moet vermijden. Spendeer je geld bewust

Bij deze tip gaat het vooral om het maken van een afweging. Is die nieuwe, veel te dure jurk het geld echt waard? Of is het meer een impulsaankoop en krijg je later spijt? Een wijze les van de epicuristen: soms zit het genot in het dóén van de aankoop, en niet in de aankoop zelf. Kies voor jezelf

Voor jezelf kiezen kan nog wel eens gepaard gaan met schuldgevoel. Als je kinderen hebt, bijvoorbeeld. Of als je ongestoord een boek wilt lezen in plaats van koffie drinken met je moeder. De Grieken offerden hun eigen interesses niet op voor de kinderen en genieten zonder schuldgevoel van hun leven. Dit lukt ze omdat ze zorgen dat hun naasten ook zoveel mogelijk genieten, bijvoorbeeld door ze in aanraking te brengen met eten, muziek en natuur. Vermijd ongemak

Epicurus vond het onzin om jezelf te kwellen. Pleeg bijvoorbeeld geen roofbouw op je gemoedsrust door een huisdier aan te schaffen waarvoor je geen tijd hebt. Wel geloofden de filosofen in ongemak in ruil voor genot op de lange termijn, zoals door te studeren. Besef dat iedereen anders is

Meningen verschillen. Volgens de epicuristen is aan beide partijen de taak om een ruzie op te lossen en ongemak voor de ander te voorkomen. Dit doe je door je af te vragen hoe redelijk je eigen mening is: ben je echt boos omdat je partner nooit de vaatwasser uitruimt, of mis je gewoon erkenning voor hoe vaak jij het doet? Wees niet bang voor de dood

Een mensenleven is eindig en dat is niets om bang voor te zijn, volgens de oude Grieken. Beter kunnen we de dood omarmen. Bijvoorbeeld door toekomstplannen met je naasten te bespreken, je gevoel naar hen uit te spreken en wensen voor laatste levensfasen op papier te zetten.

