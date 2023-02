Niet introvert, niet extravert. Ben jij ook ambivert?

Je geeft zonder problemen een presentatie, maar laat dat feestje toch echt liever schieten. Nee, de wereld bestaat niet alleen uit introverte en extraverte mensen. Er is nog een categorie: de ambivert.

Als extravert haal je energie uit interactie met andere mensen, terwijl introverte mensen juist opladen van tijd alleen doorbrengen. Je hebt vast weleens nagedacht in welk kamp jij hoort, of herken je in allebei wel wat? Misschien ben je dan wel ambivert: je hebt eigenschappen die passen bij beide kanten van het spectrum.

Prikkels

Psycholoog Carl Jung zei het al in 1921: niemand is honderd procent intro- of extravert. Toch worden de termen nog steeds vaak gebruikt. Terwijl de meeste mensen er ergens tussenin hangen en dus ambivert zijn, schreef ook Trouw een tijd terug al. Hoe extravert je bent, wordt voor ongeveer de helft bepaald door erfelijke factoren, toont onderzoek aan. Volgens persoonlijkheidspsycholoog Boele de Raad heeft een extravert van zichzelf weinig hersenprikkels, en zoekt ze dus juist van buitenaf, door middel van gezelschap en lawaai. Introverten hebben van zichzelf al veel prikkels en worden snel overgestimuleerd, zeker in groepen. Dus zijn ze vaak liever alleen, om op te laden.

Nog een verschil tussen introvert en extravert: hoe je hersens op dopamine reageren, een chemisch beloningsstofje. Dopamine maakt je praatgraag, alert en avontuurlijk. Een goed gevoel voor extraverten, maar voor introverten voelt dat al snel als te veel.

Kameleon

Hoe het dan met de ambivert zit? Die haalt energie uit fijne interacties met anderen, maar laadt ook op van een avondje me-time, volgens Ronald Riggio, hoogleraar psychologie aan het Claremont McKenna College in Californië. Ambiverte mensen zijn een soort kameleons, volgens de hoogleraar, ze zijn in staat om zich in verschillende omgevingen thuis te voelen. Als de situatie erom vraagt, weten ambiverte mensen zich sociaal en spontaan te gedragen, maar ze kunnen ook stiller en zelfbewuster zijn.

Afwisseling

Nu denk je misschien dat je als ambivert het beste hebt van twee werelden, maar dat is niet altijd het geval. Net als bij introversie ben je bij ambiversie in een bepaalde mate gevoelig voor prikkels. Je energie in balans houden kan daardoor lastig zijn, want ook dingen die als leuk worden ervaren kunnen voor te veel stimulatie zorgen. En te veel stilte wordt al snel saai. Het credo is dus afwisseling. Niet alleen qua rust, maar ook qua gezelschap. Ambiverte mensen hebben namelijk graag verschillende persoonlijkheden om zich heen, zodat hun beide kanten uit de verf komen.

Er is wel een groot voordeel als ambivert: je kunt in principe alle kanten op. Borrel gecanceld? Lekker met een dekentje op de bank is ook prima.

Tekst Marissa Koenderink Bron Trouw Illustratie Marjolijn Polman