Voel jij je snel persoonlijk aangevallen? #4

Catelijne Elzes merkte dat ze zich snel beledigd voelt als iemand haar eigenlijk wil helpen of een kritische vraag stelt. Waar komt dat patroon vandaan? Ze ging te rade bij verschillende deskundigen en deelt haar inzichten in vijf afleveringen. Deel 4: een stappenplan maken met mindmaps.

Dat ik me snel aangevallen voel of beledigd ben, kan ik dus veranderen door met aandacht naar mijn automatische gedrag te kijken (dat lees je in aflevering 3). Maar er is ook een andere aanvliegroute voor het veranderen van gewoontegedrag. Die komt van de Britse psycholoog Shahroo Izadi. Ze is expert op het gebied van gedragsverandering en schreef er het boek Kill it with kindness over. Zelf heeft ze aan den lijve ondervonden hoe is het als je steeds maar niet komt waar je wilt zijn. Ze worstelde haar hele leven met haar gewicht. Probeerde talloze diëten uit, hongerde zichzelf uit tot ze ‘dun genoeg’ was en propte zichzelf naar eigen zeggen daarna weer vol. Uiteindelijk ontwikkelde ze – mede dankzij haar werk in de verslavingszorg – een evidence-based methode waarmee ze eerst zichzelf en vervolgens een heleboel anderen heeft geholpen om daar te komen waar ze wél willen zijn.

Herken en doorbreek je automatismen

Haar stap-voor-stap-plan werkt met mindmaps die ze kaarten noemt. Als eerste vraagt ze je een brief aan jezelf te schrijven. Daarin schrijf je waarom je deze nieuwe aanpak wilt proberen, wat je zat bent, welke consequenties je oude gedrag hebben, dat je je in de toekomst liever wilt voelen alsof je… Vervolgens legt Izadi je per hoofdstuk uit hoe je de mindmaps maakt waardoor je jezelf aardiger gaat vinden, gaat accepteren wie je bent en jezelf zo gaat zien als iemand ‘die het waard is om het leven te leiden dat je wilt’. Voorbeelden van onderwerpen die je op de kaarten zet: ‘Hoe je graag bent’, ‘Waar je trots op bent’, ‘Wat je in het verleden gemotiveerd heeft en ervoor heeft gezorgd dat je ergens hard aan kunt werken’, maar ook ‘Wat niet heeft gewerkt’ en ‘Gesprekken met jezelf’. Zo krijg je inzicht in hoe het komt dat je steeds terugvalt en kun je die automatismen ook gaan doorbreken.

Rode-knop-momenten

Izadi’s methode is positief en nuchter. Ze staat met beide benen op de grond en legt haar aanpak op een begrijpelijke manier uit. Ik merkte dat ik alleen al door het tekenen van een aantal van haar mindmaps nieuwe dingen over mezelf te weten kwam. Bijvoorbeeld dat het me motiveert als er iemand meekijkt (een therapeut, een lezer) en dat het helpt als ik iemand bij mijn veranderplannen betrek. Ik heb dan ook tegen mijn man gezegd dat ik wil werken aan mijn rode-knop-momenten, de momenten dat ik me aangevallen voel of beledigd raak door een ‘gewone’ opmerking. En daar ben ik mee begonnen door uit te leggen wat er met me gebeurt als hij zo’n opmerking maakt.

Tekst Catelijne Elzes Fotografie Andrew Neel/Unsplash.com