Voor een gevoel van vrijheid en avontuur hoef je niet persé naar het buitenland. 4x tips voor bijzonder kamperen in Nederland.

Pop-up campings

Pop-up wat? Jawel, deze tijdelijke vakantieplekken poppen deze zomer op in heel Nederland. Ze zijn vaak middenin de natuur, hebben een relaxte festivalsfeer en er is soms ook een verrassend activiteitenprogramma. Zo vind je in de Achterhoek For-rest Glamp, een terrein met maar liefst 40 accomodaties, van een simpele bedstee tot een luxe suite. Allemaal met eigen sanitair. Hoera! Je kunt er ook activiteiten volgen zoals een workshop schilderen of een yogasessie bij zonsondergang.

Meer van dit soort pop-up campings vind je hier.

De reizende camping

Overnachten in een busje, zo een met een dak dat omhoog kan en waarin je het bed open moet klappen. Het lijkt ons het ultieme gevoel van vrijheid. Probeer het eens uit tijdens een weekje op de reizende camping De Camphanen. Dit jaar strijkt hij neer in recreatiegebied De Groene Heuvels in Ewijk vlak bij Nijmegen.

Meer informatie over deze reizende camping.

Campspace

Een bijzondere campingervaring, aangeboden door locals. Op de website van Campspace vind je meerdere kleine kampeerplekken in zowel Nederland als het buitenland. Van overnachten in een vlindertuin tot slapen tussen de schapen.

Meer informatie over Campspace.

Luxe kamperen

Zwier wordt ook wel de vrijhaven van de stad genoemd. Op 15 minuten rijden van Amsterdam bevind je je midden in de natuur. Met landweggetjes, een kleine haven en de Vinkeveense Plassen aan je voeten. Je slaapt luxe en comfortabel in een van de grote bell-tenten, met een boxspring, verwarmde dekens en een canvas dat opengeritst kan worden bij mooi weer.

Meer informatie over Zwier.

*Meer bijzondere adresjes om te overnachten vind je hier.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Michael Guite/Unsplash.com