Onze favoriete adresjes op de Waddeneilanden

Voor de special Flow Reizen vroegen we Flow-creatieven naar hun favoriete vakantieadresjes. We kregen ook drie tips voor de Waddeneilanden.

Polly’s huis op Texel

Bernice Nikijuluw (journalist): “Gastvrouw Polly groeide op in dit monumentale pand uit de zeventiende eeuw, in het centrum van Den Burg op Texel. Ze woont zelf in een klein gedeelte van het huis, met eigen opgang, en verhuurt onder meer de voorkamer, een aantal slaapkamers en een ouderwetse woonkeuken. Ik logeerde er een paar dagen met mijn moeder en zus.

Het huis ademt nog echt zo’n oude sfeer: de marmeren hal, bewerkte plafonds, vloeren met oude tegels en houten planken, de houtkachel, een intieme binnenplaats… Pal tegenover het huis ligt een lekker restaurantje, De Luwte, maar Polly heeft ook heel veel goede tips.”

Kijk voor meer informatie op Airbnb.com/rooms/4981798

Florizand op Terschelling

Karen Weening (illustrator): “Om meerdere redenen is dit zo’n fijn huisje. Natuurlijk omdat het op de Wadden staat, met alles wat daarbij hoort: rust, zee, duinen en wind. De ideale omstandigheden om buiten op te laden en binnen te tekenen. Ik zoek altijd naar huisjes met een mooi interieur waar je je meteen thuis voelt. Florizand is ontworpen en ingericht door ontwerpbureau en interieurstudio Depot Rotterdam. Ook niet onbelangrijk: het huisje is zo energieneutraal mogelijk.”

Kijk voor meer informatie op Florizand-op-terschelling.nl

Anagber op Schiermonnikoog

Alice van Essen (managing editor Flow international): “Aan het einde van de Badweg staat boven op een duin een achtpersoons huis met rode luiken. Het werd in 1947 gekocht door ene meneer Van der Plaats uit Maastricht, die zijn drie dochters zorgeloze zomers wilde bezorgen. Hij noemde het huis naar hen: Anagber is een samenstelling van de eerste drie lettergrepen van hun namen. Jaren geleden, toen ik nog studeerde, logeerde ik in dit huis met een aantal vriendinnen. We zaten uren te kletsen in de ruime keuken en keken zo uit over het strand en de Noordzee. Ik kom nog regelmatig op Schiermonnikoog, maar heb nooit meer in dit huis gelogeerd. Een vriendin die toen ook mee was, is er nog vaak naar teruggekeerd. Volgens haar is het nog steeds even bijzonder.”

Kijk voor meer informatie op Anagber.nl

Samenstelling Caroline Buijs, Marije van der Haar-Peters Fotografie Alice van Essen (openingsbeeld), Bernice Nikijuluw, Florizand