Slapen in een zwevende tent

Wie niet altijd met beide benen op de grond wil staan, kan kamperen in een tent die, jawel, zweeft in de lucht.

Het lijkt misschien eng, maar het is minder spannend dan je denkt en ook nog eens avontuurlijk. Door middel van drie sterke banden zet je je tent in ongeveer een kwartier op. Niet meer slapen op hobbelige bosgrond, maar boven rivieren, een meer of misschien wel in een grot of op het strand. Zolang je iets hebt om de tent aan te bevestigen, kun je in principe overal je kamp opslaan (mits het is toegestaan).

Bijkomend voordeel van zo hoog in de lucht slapen is, dat je minder last hebt van insecten en je geen natte ondergrond krijgt door regen. De druppels glijden gewoon van het zeil af. De tenten worden gemaakt door Tentsile, en ze komen in verschillende soorten en maten. Zo zijn er op dit moment tenten voor twee of drie personen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie @ianmastenbrook & @driz5