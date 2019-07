Tot rust komen in Frankrijk: 3 streken

Voor wie graag wegblijft van de massa en liever het gemoedelijke opzoekt: drie ‘stille’ streken in Frankrijk.

We zijn fan van tripjes naar de grotere steden in Europa, maar je komt er door de vele andere toeristen en vaak een strakke planning niet altijd van tot rust. Daarom maakten we van verschillende landen een lijstje met wat onbekendere gebieden. Deze keer: Frankrijk.

Corrèze, Midden-Frankrijk

Dit gebied, ten zuiden van het midden, kent meerdere rustige dorpjes zoals Collonges-la-Rouge, Turenne en Beaulieu-sur-Dordogne. Je komt er veel slingerende landweggetjes en grote stukken bos tegen. De natuur is altijd dichtbij en er zijn meerdere rustige campings te vinden.

Aude, Zuid-Frankrijk

In het zuiden van Frankrijk vind je de streek Aude, een stil gebied met kastelen, uitgestrekte wijnvelden en een ruige natuur. Ook de kust is rustig, omdat een groot deel bestaat uit beschermd natuurgebied.

Brenne, Midden-Frankrijk

Ten noordwesten van de stad Lyon vind je het gebied La Brenne, ideaal voor de natuurliefhebber die de stilte graag opzoekt. Het landschap is gevarieerd: bossen, weilanden en verschillende meren. Je kunt er goed wandelen en er zijn meerdere routes om te volgen. Voor wat cultuur kun je naar Argenton-Sur-Creuse, ook wel het Venetië van La Brenne genoemd.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Thibaut Marquis/Unsplash.com (uitgelichte afbeelding), Robin Alves/Unsplash.com

Bronnen Frankrijk.nl, Frankrijkpuur.nl

