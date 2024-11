Ertussenuit om iets nieuws te leren: waarom het goed is voor je mental health

In onze drukke levens waarin van alles moet, kan het fijn zijn om even uit de ratrace te stappen. Een nieuwe omgeving opzoeken, aan iets anders denken, die langgekoesterde skill ontwikkelen. Want juist daardoor laden we weer op.

Flow samen met Regina Coeli

Werken, klusjes thuis, sociale afspraken. Een week is zo gevuld zonder dat je ook maar hebt kunnen dénken aan hobby’s of een weekend zonder to do’s. Terwijl juist die alleen-tijd, eropuit gaan en de ruimte om iets nieuws te leren zo goed voor ons is. Uit diverse onderzoeken blijkt dat tijd voor jezelf en het hebben – en nastreven – van een doel twee doorslaggevende factoren zijn voor geluk. Des te belangrijker dus om af en toe uit de dagelijkse verplichtingen en de people-please-modus te stappen.

In een flow

Lang werd gedacht dat je brein na een bepaalde leeftijd niet meer te vormen is. Dat is niet per se waar, schrijft neuropsycholoog Margriet Sitskoorn in haar boek Het 50+ brein. Door nieuwe dingen te doen ontstaan nieuwe uitlopers van hersencellen en nieuwe verbindingen tussen die cellen. Sitskoorn adviseert een leven lang nieuwe uit­dagingen aan te gaan – zoals een taal leren of beginnen met pianospelen. “Maar we geven onszelf vaak niet de tijd om te leren wat we willen. En dus worden we eerder een gebruiker dan een architect van onze hersenen.”

Iets nieuws leren vanuit huis kan een aanlokkelijk idee zijn. Maar juist een nieuwe omgeving, met inspirerende mensen om je heen, werkt rustgevend en motiverend. Volgens de in hersenonderzoek gespecialiseerde wetenschapsjournalist Mark Mieras is dit ook effectiever: “Een online cursus kan je nieuwsgierigheid aanzwengelen, maar de opgedane kennis beklijft meer als die training live plaatsvindt. Je brein krijgt dan een extra prikkel. Zodra je ergens naartoe rijdt, gebeurt er al iets.”

Juist een nieuwe omgeving werkt rustgevend en ­motiverend

Volgens Mieras komt dat omdat leren iets doet met je aandacht, in positieve en negatieve zin. “Negatieve aandacht is het piepje op je telefoon. Dat onderbreekt waar je mee bezig was en zorgt daardoor voor versnippering. Positieve aandacht is gerichte aandacht. Als jij ergens helemaal in opgaat, raak je in een flow en dat geeft energie.”

Bij Taleninstituut Regina Coeli leer je op locatie intensief een vreemde taal: van Frans tot Duits, Engels of zelfs Arabisch. De ene taaltrainer gaat verder waar de andere gebleven is. De oefeningen tussendoor borduren voort op je leer­doelen. Je hoeft tijdens je training nergens anders aan te denken dan aan het leren van de taal.

Alle aandacht

Bij ‘de Nonnen van Vught’, zoals de organisatie in de volksmond wordt genoemd, verblijf je niet in een klooster, maar wel in een oase van rust. Je bent er even ­tussenuit en leert binnen een paar dagen de taal een stuk beter te spreken. De meeste cursisten doen een zakelijke taaltraining: ze willen met meer zelfvertrouwen op de werkvloer communiceren. Hier stelt hun bedrijf vaak een opleidings­budget voor beschikbaar. Er zijn ook mensen die een taal leren met het oog op hun tweede huis, voor de liefde of gewoon omdat ze het een mooie taal vinden. Voor en na de lessen kun je gebruikmaken van de sportfaciliteiten, een yoga­les volgen of een wandeling maken in het groen. Bijkomen kan op je hotelkamer of in het restaurant.

Uit je vaste omgeving zijn: check. Positieve breinprikkels: check. Iets nieuws geleerd: check. Extra schouderklopje als je tijdens de lunch met een native speaker een gesprek in ‘jouw’ nieuwe taal voert.

Gepubliceerd op vrijdag 28 juni, laatst bewerkt op 19 november 2024