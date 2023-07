Leren breien? Een gids voor de beginnende breier

Breien hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Met een beetje geduld leer je jezelf makkelijk de basis van het breien aan. Deze gids helpt de beginnende breier op weg.

Hoewel al die steken misschien overweldigend lijken als je nog niks van breien afweet, is breien iets wat je jezelf gemakkelijk kunt aanleren. Hoe? Je moet gewoon beginnen.

Jezelf leren breien

Waar begin je als je geen flauw benul hebt wat breien precies inhoudt? Flow’s online editor Bente van der Wouw vroeg zich precies dat af, maar heeft zichzelf leren breien. Zonder dure cursus of workshop en zonder creatieve ouder aan haar zijde. Breien voor beginners? Bente legt uit hoe het jou ook lukt:

Breien voor beginners

Breien begint met het opzetten van de naald en het aanleren van verschillende basissteken, zoals de rechte steek. Daar heb je niet per se een uitgebreide workshop voor nodig. Sterker nog: via bijvoorbeeld YouTube leer je jezelf heel makkelijk allerlei steken aan.

Tips voor beginnende breiers

Als je net start met breien zijn er een paar tips en tricks die je snel op weg helpen. Bente somt de dingen op die haar hielpen toen ze net begon met breien.

Ook zijn er allerlei websites die je op weg helpen als je net begint met breien. We zetten onze favorieten voor je op een rij.

Breipatronen om mee te beginnen

Zelf een trui maken? Of een plaid? Iets leuks voor de winter? Of zelfs de zomer? Met breien kan het allemaal. Met deze moderne en makkelijke breipatronen voor beginners maak je helemaal zelf een trui, hemdje of ander kledingstuk.

Breien voor beginners: patronen voor de winter

Als je aan een breipatroon denkt, denk je al snel aan een trui, kleed of sjaal. Met deze breipatronen maak je gemakkelijk zelf (ja, echt) die heerlijke trui, plaid of kruikhoes voor de winter.

Breien voor beginners: patronen voor de zomer

Breien alleen voor de winter? Think again. Voor de zomer kun je heerlijke korte tops en gebreide shorts maken, of leuke accessoires. Probeer eens een van deze breipatronen voor de zomer.

Het nut van breien (los van dat het leuk is)

Breien is goed voor je mentale gezondheid en kalmeert de geest. Onderzoek bevestigt wat de fervente breiers al weten: breien is goed voor de concentratie. “De fijne motoriek die je nodig hebt voor breien, maar ook haken of tekenen, activeert het deel in de hersenen dat gebruikt wordt voor concentratie,” vertelt John Ratey, hoogleraar psychiatrie aan Harvard Medical School.

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Femme ter haar

Gepubliceerd op 3 juli 2023