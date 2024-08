Bullet journal: wat is het en hoe gebruik je het?

Bij Flow schrijven we veel over het bullet journal (BuJo). Maar wat houdt het nu eigenlijk in, die nieuwe manier van lijstjes maken?

Tekst Caroline Buijs, Bernice Nikijuluw Fotografie Emily Park/Unsplash.com

Gepubliceerd in 2018, laatst bewerkt op 27 augustus 2024

De basis van het bullet journal

Een bullet journal (BuJo) is een agenda, dagboek en to do-lijst in één. Het is geen digitaal wondermiddel, maar een methode om taken, afspraken, deadlines en gedachten in een opschrijfboekje te ordenen. Gewoon met pen en papier. Of zoals Lona Aalders van het boek Bullet journaling het uitlegt: “Het is enerzijds een agenda voor afspraken in de toekomst, anderzijds biedt het ruimte voor gedachtes, ideetjes en reflectiemomenten die je op elk moment van de dag wilt kunnen opschrijven.” Ook handig om te weten: je moet even af van de gedachte dat dit notitieboek weer een extra schrift is naast wat je al hebt: het vervangt ze allemaal als je zou willen.

Van druk naar productief

Het idee voor een eigen systeem komt van de Amerikaan Ryder Carroll, een ontwerper uit New York. In zijn kindertijd had hij door verschillende leerstoornissen moeite met het plannen van zijn schooltaken. Daarom verzon hij zelf een manier om zijn leven op orde te krijgen, en dat werkte. In de loop der jaren heeft hij zijn methode gefinetuned.

Toen bleek dat hij er ook andere mensen mee kon helpen, zette hij in 2013 een instructiefilmpje online. Voor Carroll voelde dat alsof je iemand uitlegt hoe een stuk gereedschap werkt. Hij beschouwde zijn systeem namelijk als een hamer waarmee hij zijn leven op orde kon timmeren: van ‘druk’ naar ‘productief’.

Starten met een bullet journal

Om te beginnen met een bullet journal heb je een opschrijfboekje nodig. Via de website van Carroll kun je een speciaal bullet journal bestellen, maar elk ander leeg schrift voldoet. Koop wel het liefst iets moois, zodat je het graag gebruikt. En het moet ook makkelijk mee te nemen zijn, want je BuJo zit vaak in je tas. Verder houd je een pen of potlood in de aanslag en je kunt van start.

De eerste paar pagina’s laat je leeg, want daar komt de inhoud (of – in BuJo termen – de index) en die werk je naarmate je boek groeit steeds weer bij. Alle pagina’s in je journal krijgen namelijk een paginanummer, zodat je in de index kunt schrijven wat waar te vinden is. Na de index kun je een lijstje maken van de keys (een soort legenda): icoontjes die Carroll heeft verzonnen als tijdsvriendelijk middel om vóór je bullets te zetten.

De keys in je BuJo

Lona: “Voor je agendagedeelte – je planner – gebruik je de keys. De combinatie van de keys en bullets is bedoeld om zo kort en overzichtelijk mogelijk je planning bij te houden. De bullets (afgeleid van het woord bulletin = kort bericht) zijn de omschrijvingen van je agendapunten. Het gaat met name om taken, activiteiten en notities, en die markeer je vervolgens met een key.”

Hoe vul je de bladzijden?

Een bullet journal werkt volgens het trechterprincipe: na de index en de keys begin je met een jaaroverzicht van de komende twaalf maanden. Daarna maak je een maandoverzicht, een weekoverzicht en als je wilt ook nog een dagoverzicht. Kijk je op Instagram, dan zie je dat iedereen deze overzichten naar eigen smaak opzet en indeelt. Ter inspiratie kun je een kijkje nemen in de bullet journals van enthousiaste gebruikers Federica en Kim.

Allerlei lijstjes

Na je jaarplanning laat je flink wat pagina’s open voor je doelen en lijstjes, die kun je later in- of aanvullen. Zo kun je bijvoorbeeld bijhouden welke boeken je las of nog wilt lezen. Of een paklijst maken voor je vakanties, zodat je dit niet iedere keer opnieuw hoeft te doen. Blijkt later dat je in dit gedeelte te weinig ruimte hebt opengehouden voor je doelen en lijstjes, dan kun je die verderop nog kwijt. Om het overzichtelijk te houden kun je voor alle pagina’s met doelen en lijstjes dezelfde kleur masking tape gebruiken. En de paginanummers schrijf je in de index.

Verschil tussen jaarplanning en maandplanning

Elke maand begin je met een maandplanning: ook deze lay-out bepaal je zelf. Kijk wat er in je jaarplanning op de agenda staat, vul dat ook hier in en voeg specifieke dingen voor deze maand toe. Verschil met de jaarplanning: je maakt alleen een planning voor de maand waar je nu in zit. Want: in een bullet journal werk je nooit vooruit (behalve dan voor het opzetten van je jaarplanning).

Als laatste volgt de weekplanning. Het leukste onderdeel, want in je weekplanner, of op de pagina’s daarachter, kun je trackers maken. Dat zijn schemaatjes waarin je bijhoudt hoe vaak je per week iets doet: hoe vaak je buiten bent, tekent, leest, Netflix kijkt, online bent – nou ja, alles wat je zelf bedenkt en bij wilt houden. Niet obsessief, zo kan het misschien klinken, maar vanuit nieuwsgierigheid en om inzicht te krijgen in je gewoonten en ze eventueel te veranderen.

Meer lezen over bullet journaling

In het instructiefilmpje van Ryder Carroll wordt het bullet journal stap voor stap uitgelegd.

Nog meer lezen? Hier vind je een aantal boeken over bullet journals die we aanraden.

5x bullet journal ideeën ter inspiratie.

Tekst Caroline Buijs, Bernice Nikijuluw Fotografie Estée Janssens/Unsplash.com