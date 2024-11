Gratis breipatronen voor beginners: hier vind je ze

Breien is niet alleen ontspannend, maar óók makkelijk om te leren. Ja, echt. Probeer deze gratis breipatronen voor beginners eens.

Gepubliceerd op 5 april 2020 Laatst bewerkt op 26 november 2024

Als je een mooie trui of sjaal op de hanger ziet in een winkel, denk je misschien: dat is onmogelijk om zelf te maken. Niets van waar. Breien is vaak veel makkelijker dan je denkt. Met de makkelijkste basissteken kun je al aan de slag met een project.

Wil je het zelf leren? In het Flow Winterboek 2024 vind je een breiboekje waarin je de basissteken leert aan de hand van foto’s en tekst. Handig! Heb je het eenmaal onder de knie, dan kun je aan de slag met deze gratis breipatronen voor beginners.

4 gratis breipatronen voor beginners

Groter dan deze sjaal wordt het niet

Op Weareknitters.nl vind je verschillende gratis breipatronen, waaronder deze grote sjaal. Omdat je hem breit met naalden van 8mm dikte, is het ook geen project waar je uren over doet. Fijn als eerste probeersel, dus. Het patroon is in het Engels.

Warm vest

Dit vest met ballonmouwen wordt in één keer gebreid van boven naar beneden en dat maakt het een makkelijk project voor beginners. Je breit de trui met dikke naalden, dus klaar ben je zo. Beschikbaar in verschillende maten.

Kleurrijke sokken

Vrolijker aan je voeten wordt het niet met deze gestreepte sokken. Je kunt ze in de kleuren rood en roze maken zoals in het voorbeeld, maar ook voor compleet andere combinaties kiezen. Je breit deze sokken met naalden van 2,5 mm.

Winterse muts

Omdat je hoofd warm houden veel leuker is met een eigen creatie. Brei deze muts van Drops eens. De instructievideo’s maken dit een fijn patroon om te volgen.

