Van pompoen uithollen tot stoffen verven: DIY’s om deze herfst eens te proberen

Kaarsen aan, regen tegen de ramen en vallende bladeren. De herfst is een fijne tijd om een DIY uit te proberen. Een aantal ideeën op een rijtje.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Maddy Baker/Unsplash

Gepubliceerd op 14 november 2022 Laatst bewerkt op 29 oktober 2024

Pompoenen uithollen

Weleens een pompoen uitgehold? Je kunt ze tegenwoordig niet alleen in de supermarkten vinden (vaak al met gereedschapsset) maar ook op pompoenboerderijen. Heb je meteen een leuke herfstactiviteit te pakken. Zet je uitgeholde pompoen bij de voordeur met een lichtje erin, of als decoratie in huis.

Stoffen verven met groenten

Waarom een nieuw tafelkleed of shirt kopen als je een oude kunt verven? Dille & Kamille heeft een makkelijke manier om met avocado’s je witte kledingstuk of kleed een nieuw leven te geven. Daar komt geen pot verf aan te pas.

Dromenvanger van bladeren

Misschien ging je vroeger wel (of nu nog steeds) op zoek naar kastanjes, eikels en bladeren in het bos. En daar kun je genoeg mee maken. Zoals deze dromenvanger van Dille & Kamille. Gemaakt van bladeren.

Slinger van gedroogde sinaasappelschijven

Het wordt vaak omschreven als kerstversiering, maar een slinger van gedroogde sinaasappelschijven past ook prima bij de herfst met zijn oranje kleur. Je droogt ze gemakkelijk in de oven en kunt er daarna van alles mee maken.

Volg onze training Paper Love

Doe je ook mee met de Flow training Paper Love? Flow-crafters Erika Harberts (Mikodesign) en Lisa Manuels (Elle Aime) bedachten samen acht projecten om met het papier uit het Flow Book for Paper Lovers aan de slag te gaan, zoals een mini-schrift en een opbergmapje. In acht video’s krijg je stap voor stap uitgelegd hoe je deze paper goodies maakt. Je kunt de training in eigen tempo volgen, in je ééntje, of samen met anderen tijdens een craftnight of crafternoon. Meer weten? Hier vertellen we je er alles over, en krijg je een kijkje in de training.

