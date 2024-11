Tips nodig tegen een winterdip? Of een nieuwe hobby beginnen? In het nieuwe Flow Winterboek staan DIY’s, verhalen en paper goodies

Hoera! Het nieuwe Flow Winterboek is er weer. Een boek die je helpt je om van de winter een seizoen te maken waar je naar uitkijkt. Met 172 pagina’s mooie verhalen, feel good wintertips en paper goodies.



Creative managing editor Caroline: “Als twintiger zag ik de winter als het seizoen dat ik het liefste oversloeg. Een pyjamabroek ónder mijn spijkerbroek en twee paar sokken in mijn laarzen wanneer het vroor, onderuitgaan met mijn fiets als het glad was, raar haar door een muts op mijn hoofd – de winter was vooral gedoe.

Totdat ik driekwart jaar in de tropen verbleef en er wat seizoenen betreft slechts twee smaken waren: warm en droog of warm en regen. Langzaam begon ik te houden van alle vier de Hollandse seizoenen, inclusief die donkere winter, en begreep ik eindelijk dat het natuurlijk juist die afwisseling is die elk jaargetijde waardevol maakt.”

In het Flow Winterboek 2024 lees je onder andere:

Dit is ‘winteren’, en waarom het zo goed voor ons is

Winterwandelen: zo profiteer je van de voordelen (+ routes en looptips)

Het effect van vision boards maken, en zo doe je het

Zo kom je de winterdip door

Leren reflecteren: hoe doe je het goed (en wat kun je beter niet doen)?



Meer dan 10 DIY’s, waaronder:

Deze Flow-special is een bijzondere. Niet alleen staat ie vol winterse verhalen en paper goodies. In dit dikke winterboek vind je ook meer dan 10 creatieve DIY’s.

DIY: leren portemonnee

DIY: color meditation

DIY: potloden breien

DIY: cadeautasjes

DIY: borduren met gouddraad

DIY: naaisetje

Teken- en schildertips

Cadeau bij het Flow Winterboek:

Breien-voor-beginners-boekje

Cadeaupapier

Mini-schilderijen

Winterschrift

Stickers

Terugkijk- en verheugposter

Cadeautip: dit nieuwe Flow Winterboek is het ideale feestdagen geschenk voor jezelf, en om weg te geven.





