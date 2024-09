Nu in de winkel: nieuwe Flow Book for Paper Lovers (editie 12)

Het nieuwe Flow Book for Paper Lovers is vanaf vandaag (online) te koop. Ook editie 12(!) is rijkelijk gevuld met inspirerende paper goodies om je creativiteit aan te wakkeren.

Creative managing editor Caroline Buijs: “Het fijnste aan papier vind ik dat het een rustpunt is in mijn drukke leven. Of ik nu in een schrift mijn morning pages schrijf of op een velletje mijn boodschappenlijst noteer, een cadeau inpak of een verjaardagsbrief aan een vriendin schrijf: ik ga er altijd even voor zitten en neem er de tijd voor.

Dit Book for Paper Lovers trekt zich lekker niets aan van algoritmes en stoort je niet met notificaties. Je kunt er niet doorheen scrollen, maar wel eindeloos in bladeren. Het papier in dit boek is geduldig en helpt je om even uit de waan van de dag te stappen. Het vraagt erom gekoesterd te worden, en als je zin hebt ook beschreven, gevouwen, gescheurd en geplakt. Het Book for Paper Lovers is, kortom, gemaakt om plezier mee te hebben!”

