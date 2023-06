Musea saai? Volgens de meiden van Dutch Girls in Museums alles behalve

Ze leerden elkaar kennen in het museum en vertoeven er nog steeds graag samen. Daan en Iris van Dutch Girls in Museums laten zien dat museumbezoek alles behalve stoffig, suf en saai is.

Home is where the art is, is hun motto. En: the earth without art is just ‘eh’. Het moge duidelijk zijn: Daan en Iris hebben een grote liefde voor kunst. Ze gaan regelmatig samen op kunstdate en tijdens hun tweede bezoek dachten ze: dit willen we delen met anderen.

Ze richtten de Instagram-pagina @dutchgirlsinmuseums op met als doel hun medemens op een toegankelijke manier enthousiast te maken voor een museumbezoek. En dat lukt: met hun vrolijke, kleurrijke en inspirerende beelden krijg je al snel zin in zo’n rondje museum.

Extra leuk is dat ze ook foto’s uit hun community delen met de hashtag #dutchgirlsinmuseums. Hun eerste boek over een nieuwe kijk op kunst verschijnt in augustus.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 3 juni 2023