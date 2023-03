Je mentale gezondheid verbeteren? Beweeg meer, zegt grootschalig onderzoek

Uit een grootschalige review blijkt dat bewegen één van de meeste effectieve manieren is om je mentale gezondheid te verbeteren.

Het blijkt net zo effectief (of zelfs effectiever) als medicatie of therapie.

Bewegen en mentale gezondheid, hoe zit dat?

We merken allemaal weleens dat bewegen invloed heeft op ons humeur. Dat gevoel dat je hebt na een intensieve sportles of een rondje wandelen? Daar kunnen maar weinig chocoladekoekjes tegenop.

Beweging maakt immers endorfine vrij in de hersenen (dat overigens ook vrijkomt na een duik in het koude water), een gelukshormoon wat een positief gevoel in ons losmaakt.

En dat sporten en bewegen echt zo goed is voor je mentale gezondheid, blijkt nu uit een grootschalige, Australische paraplureview van meerdere onderzoeken.

De review toont aan dat bewegen ‘zeer gunstig’ is voor het verbeteren van onder andere van depressieve klachten, stress en angst bij volwassenen. En dan is niet alles, want het blijkt in sommige gevallen 1,5 keer effectiever dan therapie en medicatie.

Welke beweging is goed voor je?

Ook blijkt dat het niet alleen gaat om intensieve beweging (zoals hardlopen of high-intensity training) maar ook om wandelen, pilates en yoga. Hoewel elke vorm weer andere positieve werkingen met zich meebrengt.

Zo helpt pilates het meest bij het verminderen van depressieve klachten en helpt yoga bij het kalmeren van angsten. En ook goed om te weten: langer intensief sporten heeft niet meer effect dan een korte high-intensity workout van 30 minuten.

Beweeg je blij

Gek eigenlijk, dat we beweging niet net zo serieus nemen als behandeling bij onze mentale uitdagingen. Want ondanks dat het je uitdagingen niet als sneeuw voor de zon laat verdwijnen, is het wel een goedkope oplossing die je altijd om handen hebt. Waar ter wereld je je ook bevindt.

Kan je wel een mentale boost gebruiken? Sta op, wandel, dans, ren, fiets, klim, klauter, zwem, of ruim lekker je huis op. En ben je de motivatie even kwijt? Zo begin je weer met sporten (of dans je zorgen weg).

Tekst Lisanne van Marrewijk Beeld Lucia Pieters

Gepubliceerd op 20 maart 2023