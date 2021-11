Wegdromen of plannen maken: 3 boekentips over tiny houses

Wegdromen of concrete plannen maken – en in je hoofd al je eigen kleine huis inrichten. In deze boeken ontdek je tiny houses in verschillende vormen.

Tiny houses zijn kleine, meestal klimaat­neutrale huisjes tot 50 m2, die kant-en-klaar te koop zijn (vanaf zo’n 45.000 euro) of die je (deels) zelf kunt bouwen (vanaf zo’n 25.000 euro). Maar daar begint het pas: het vereist vaak een lange adem bij de gemeente of provincie om aan grond te komen (zeker voor een permanente plek) en op sommige plekken kun je alleen offgrid wonen – dus zonder reguliere aansluiting op elektriciteit, gas, water en/of riool. Dit regel je zelf met bijvoorbeeld zonnepanelen, tanks die het regenwater opvangen, waterfilters en een composttoilet.

Of je nu droomt van een boomhut in de wildernis van Montana of een afgelegen eco-cabin in Patagonië of Australië; rijden in een camper op de open wegen van Quebec of dobberen op een woonboot in Zweden. In dit boek vind je heel veel inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Of om gewoon even bij weg te dromen.

Veel bouwers van kleine duurzame huizen vertellen enthousiast over hun ervaringen met de bouw en hun nieuwe leven in en rond hun tiny house. De kleine huizen zijn duurzaam gebouwd en vaak volledig zelfvoorzienend. Tiny houses vind je op de meest mooie plekken in de natuur, maar er zijn inmiddels ook enkele kleine wijken.

Het kan wel – anders wonen, online magazine met kleinwonenprojecten door heel Nederland, plus tips om zelf de stap te zetten.

In dit online magazine vind je de verhalen van verschillende mensen die anders wonen. Zij laten zien dat een woondroom, volgens hen, met een beetje uithoudingsvermogen wel degelijk kan uitkomen. Zij vertellen niet alleen hun persoonlijke verhaal, maar geven ook praktische tips en delen hun levenslessen op weg naar anders wonen.

