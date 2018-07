Bijzondere theetuinen in Nederland

Een theetuin is een fijne plek om te onthaasten. Met je voeten in het gras genieten van een kop thee met wat lekkers erbij en luisteren naar het kwetteren van de vogels. Ken je deze adresjes al?

Theetuin Overleek in Monnickendam

Deze theetuin ligt op het platteland, op toch maar een kwartier rijden vanaf Amsterdam. Je kunt er natuurlijk terecht voor een kop thee en huisgemaakte taart, maar het leuke is dat je ook een fluisterbootje kunt huren om door de smalle slootjes te varen. Meer informatie vind je op de website.

Millinger Theetuin bij natuurgebied De Millingerwaard

In de gemeente Berg en Dal (Gelderland) vind je deze oriëntaals-mediterraans geïnspireerde theetuin. Je kunt er zowel ontbijten als lunchen en highteaën. Er worden ook regelmatig activiteiten georganiseerd. Hier vind je meer informatie.

Theetuin ’t Einde in Zuiderwoude

In het laatste pand van een klein dorpje zit Theetuin ’t Einde (vlak bij Broek in Waterland, Noord-Holland). Verschillende fiets-, wandel- en kanoroutes komen hier langs. Het is ook mogelijk om er een kruidenwandeling te volgen, waarna je afsluit met een high tea. Kijk op de website voor meer informatie.

Meer plekken om te vertragen vind je hier.

Fotografie Theetuin Overleek