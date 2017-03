Een boek luisteren

Deel met je vrienden

Tijdens de Boekenweek plaatsen we iedere dag een blog met het thema boeken. Vandaag meer over luisterboeken. Een goede oplossing voor als je lastig tijd kunt vinden om te lezen. Je kunt ernaar luisteren op de fiets, terwijl je sport of het huis schoonmaakt. Of gewoon op de bank (binnen of buiten), natuurlijk. Waar je die luisterboeken kunt vinden? Hieronder een overzicht.