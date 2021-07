Nieuwe hotspot in Utrecht: eetwinkel Fleut

Saar en Rijna, twee vriendinnen die elkaar nog van de Kunstacademie kennen, openden recent ‘Fleut’ in een charmant pandje aan de Vleutenseweg in Utrecht. ‘Het ging allemaal heel snel; in twee maanden vonden we dit pand, bedachten we het plan, verbouwden we de boel en richtten we het naar onze smaak in,’ vertelt Saar.

Fleut is een eetwinkel. Dat wil zeggen dat je er maaltijden kunt afhalen en daarnaast hebben ze bijpassende natuurwijnen en kombucha. Ze verkopen ook speciale ingrediënten die je niet zo snel in een reguliere supermarkt tegenkomt, waarmee je zelf thuis aan de slag kunt. Daarnaast verkopen ze bij Fleut keramiek en kookboeken. ‘We bieden eigenlijk gewoon álles aan wat wij zelf lekker en mooi vinden,’ aldus Rijna.

Bij Fleut zijn ze niet tegen vlees, maar wel voor mínder vlees. Dat betekent dat er standaard één vleesoptie is en de rest is vega en vegan. Groenten vormen dus de basis. Je kunt er kiezen voor één van de standaard kant-en-klaarmaaltijden, maar je mag ook voor tien euro zelf een ‘bordje Fleut’ samenstellen.

Zoek je voor deze zomer een schaduwrijk terras? Bij Fleut is het goed vertoeven met een ijskoffie en een boek.

Je vindt Fleut aan de Vleutenseweg nummer 349 in Utrecht. Open van dinsdag tot en met zaterdag.

Bekijk hier de Instagram-pagina van Fleut.

Tekst en fotografie Merel Wildschut