Draw Tip Tuesday #5: deel je werk

Bij Flow tekenen we graag. Het maakt je hoofd lekker leeg, vooral als je niet te veel bezig bent met het eindresultaat. Vind je het toch moeilijk om te beginnen? Op Draw Tip Tuesday delen we een aantal video’s van Sketchbook Skool om je op weg te helpen. In deel vijf: deel je werk.

Als je in je eentje tekent, kun je je helemaal focussen op wat je aan het doen bent en is er dus weinig afleiding. Maar we schreven in Flow ook weleens over hoe leuk het is om samen te tekenen, om zo elkaar te helpen en inspireren. Als je wilt, kun je je tekening online delen om ook een beetje dat effect te krijgen. In onderstaande video legt illustrator Koosje Koene uit hoe je je creaties zo goed mogelijk op de foto kunt zetten als je ze aan de rest van de wereld zou willen laten zien.