Duurzamer leven per kamer in huis: de keuken

Graag leven we steeds een beetje duurzamer. Stapje voor stapje leren welke planeetvriendelijke opties er zijn, maakt duurzaam leven haalbaar en leuk. Wat kun je per kamer in huis doen om duurzamer te leven? Hoe verduurzamen we de keuken?

Van boodschappen doen tot de keukeninrichting, er zijn altijd duurzame stapjes te maken. Vooral de overwegingen op het gebied van eten zijn gigantisch. Kijk je liever naar de impact op je eigen gezondheid of naar die op het milieu? En hoeveel moeite wil je ervoor doen?

Biologisch

Bij het doen van de boodschappen zijn er heel veel duurzame keuzes te maken. Zo staat biologisch voor geen gebruik van schadelijke kunstmest en bestrijdingsmiddelen, maar kunnen deze groenten en fruit nog wel in energieslurpende kassen of op grote stukken grond, met veel water worden verbouwd. Een biologische appel uit Australië heeft zo wellicht een nadeligere impact op het milieu dan een appel uit Nederland. Biologische boodschappen zijn vaak ook duurder.

De lijstjes de dirty dozen en de clean fifteen met de meest en minst bespoten groenten en fruit, kunnen je helpen de voor jou juiste keuze te maken. Of kies voor de kant-en-klare groenten- en fruitboxen van duurzame boeren in de buurt. Ook kun je soms op de markt kramen vinden die voor een betaalbare prijs voornamelijk biologisch en lokaal gekweekt groenten en fruit verkopen.

Vlees, vis of vega

De impact van de veeteelt en visserij op het milieu en de natuur is gigantisch. Steeds meer gaan we vlees en vis vervangen door op zichzelf staande vervangers als bonen, quorn en tempeh. Of door niet van echt te onderscheiden vleesvervangers als vegetarische kip of nieuwe vervangers als wieren en algen.

Voor wie wel graag vlees of vis wil eten, ook hierin kun je duurzamere keuzes maken. Biologisch vlees en vis is beter vanwege de strenge eisen die er zijn op het gebied van voer, medicijngebruik, vangst en leefomstandigheden. Bij vlees hebben kip en kalkoen minder impact op het milieu dan rund en varken doordat ze minder voer en land gebruiken en ze hebben minder CO2-uitstoot. De vangst van kleinere visjes als ansjovis en haring hebben relatief weinig uitstoot en ook zalm met MSC- of ASC-keurmerk kun je met een redelijk gerust hart kopen. Welke je beter kunt laten liggen zijn schaaldieren waarvan de vangst een grote CO2-uitstoot heeft en tonijn is zwaar overbevist en heeft 60% bijvangst.

Duurzame pannen

Na het doen van de boodschappen kan er gekookt worden. En voor koken hebben we pannen nodig. De teflon-antiaanbaklaag van pannen van vóór 2015 bleek bij verhitting niet goed te zijn voor de gezondheid. Pannen die lang meegaan zijn plaatstalen pannen bijvoorbeeld van De Buyer of Le Creuset. Wil je toch liever een antiaanbakpan? Dan gebruiken GreenPan en TVS Natura het duurzame en niet-giftige Thermolon en Vegetek als antiaanbaklaag.

Afval

Per persoon produceren we rond de vijfhonderd kilo afval per jaar. Afval reduceren kan een leuk doel zijn in een huishouden. Er zijn mensen die volledig zero waste gaan en waar we veel van kunnen leren. Zo zijn er bijvoorbeeld de Nederlandse Nikky en Jessie die met Het Zero Waste Project tips geven voor een leven met minder afval. Boodschappen doen bij Pieter Pot, Little Plant Pantry en Plastic Free Amsterdam helpen je (plastic) afval te reduceren. Ook kun je bij de groenteboer of op de markt vaak met eigen zakjes je groenten en fruit kopen waardoor je een berg afval bespaart.

Het afval dat nog wel bestaat in je huishouden kun je naar de recycling brengen. Met al die soorten afval is het soms zoeken wat in welke afvalbak hoort. De afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal helpt de resten juist te sorteren en geeft tips om afval te verminderen. Thuis composteren is ook steeds makkelijker. Nog een leuk gezinsproject is het zelf composteren van groenten- en fruitafval. Er zijn steeds meer merken die het thuiscomposteren makkelijker maken. Van het Nederlandse Wormenkrukje, tot de design compostbak van Plastia en de Skaza Bokashi die gewoon in je keuken kunnen staan.

Keukeninrichting

Ook de inrichting van je keuken kun je duurzamer doen. Mocht je een nieuwe keuken nodig hebben is het eerst de vraag of je deze wel echt nodig hebt en of je misschien op Marktplaats een mooie tweedehands keuken kunt vinden. Daarnaast is het planeetvriendelijker om voor duurzame materialen en een tijdloze keuken te kiezen, zodat deze heel wat jaren meegaat. Oude, energievretende keukenapparaten kunnen met een gerust hart vervangen worden door nieuwe of tweedehands apparaten met een A+ tot A+++ certificaat. De besparing in CO2 is het vervangen wel waard.

Meer lezen

Tekst Nina van Hilst Fotografie Nico Baby/Unsplash