Handige websites en kijktips over vegan eten

Een paar dagen per week geen vlees of helemaal overstappen op vegan: het is steeds beter te doen. Deze websites en documentaires helpen je verder op weg naar een vega(n) levensstijl.

‘The game changers’, Netflix-documentaire over de opkomst van topsporters die vegan eten en de vraag of je vlees nodig hebt om sterk en fit te zijn.

VeganChallenge.nl: gratis dertig-dagen-challenge van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme met info, recepten en tips.

Daily dozen: app van arts Michael Greger om te checken of je genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt.

Happycow.net: site en app die je in binnen- en buitenland gidst naar de vega(n) restaurants in de buurt.

Huhisthisvegan.com: Nederlandse site met meer dan duizend plantaardige producten die gewoon bij de supermarkt te koop zijn.

Op Flowmagazine.nl/vegankookboeken vind je een lijstje met vijf van onze favoriete vegan kookboeken.

Tekst Rosa Dammers Illustratie Ana Hard