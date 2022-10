In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: online editor Bente liep een van de mooiste wandelroutes van Europa.

Het plan was er niet om te gaan wandelen op vakantie. Ik was in de Algarve, Portugal, voor een weekje ontspanning. Wat er vooral op de agenda stond: zwemmen, beetje lummelen op het strand en spelletjes spelen op het balkon van ons appartement. Tot ik hoorde van een wel heel bijzondere trail, die ook nog eens vlak bij ons dorpje (Carvoeiro) eindigde: The Seven Hanging Valley Trail.

Deze route brengt je over de mooiste kliffen van de Algarve met bijbehorend schitterend uitzicht. Starten doe je in Praia da Marinha en de tocht stopt na zo’n zes kilometer bij Praia da Vale Centeanes. Toen ik las dat het ook nog eens verkozen was tot een van de mooiste wandelroutes van Europa, verruilde ik een ochtend lummelen al snel voor het avontuur: hiken zullen we!

Met zonder hoogtevrees

En avontuurlijk was het. Zes kilometer lang loop je pal naast de stranden, over hoge kliffen en de zee altijd dichtbij. Met hoogtevrees is de wandeling nogal een uitdaging, want je loopt vaak vlak langs een afgrond en veiligheidshekken kennen ze niet in Portugal. Het pad is trouwens ook niet echt een pad te noemen, want vaker wel dan niet moet je gewoon over rotsen klauteren in de hoop dat je weer een routebordje tegenkomt.

Het was er in september behoorlijk druk en voor mij doet dat een beetje af aan de schoonheid van de wandeling, maar ik begrijp de nominatie van mooiste tocht. Een unieke route met zo veel schitterends om naar te kijken, dat de wandelingen daarvoor en daarna een beetje in het niet vallen.

Meer lezen

Tekst en fotografie Bente van de Wouw