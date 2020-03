Boekentips van de redactie

Wat zijn we extra dankbaar voor boeken deze dagen, om even te ontspannen en in een andere wereld te zijn. Dit zijn de voorjaarstips van de redactie.

Over leven

Quirine Brouwer, webeditor:

“Weinig boeken hebben zo’n indruk op me gemaakt als Extreem luid & ongelooflijk dichtbij van Jonathan Safran Foer. En dit verhaal over de twaalfjarige Edward Adler greep me op dezelfde manier aan. Op een zorgeloze zomerdag stapt hij met zijn familie en 183 andere passagiers op het vliegtuig van Newark naar Los Angeles.

Als het vliegtuig crasht en hij als enige overleeft, is hij ineens wereldnieuws. Edward moet opnieuw een plek voor zichzelf in de wereld vinden zonder zijn familie. Door een onverwachte ontdekking krijgt hij antwoord op de vraag waar hij constant mee worstelt: wat betekent het om niet alleen te overleven, maar echt te leven?”

Lieve Edward, Ann Napolitano (Luitingh-Sijthoff)

Alle kanten van de liefde

Marije van der Haar-Peters, coördinerend eindredacteur:

“Chicago, 1985. Dit verhaal begint met de hechte vriendschap – en soms ook onderlinge relaties – tussen Nico en zijn zus Fiona, Yale, Charlie, Asher, Julian en aanverwanten. Ze werken, hebben lief, maken ruzie, maken het goed of willen elkaar niet meer zien. Best gewoon eigenlijk, totdat de mysterieuze ziekte aids hun bestaan in sluipt.

Wat doet het met je als je weet dat je nog maar kort te leven hebt, of als je achterblijft en ineens voor je beste vrienden moet zorgen? We volgen de groep zeven jaar lang én switchen tussendoor naar 2015, als Fiona op zoek is naar haar verdwenen dochter. Hierin wordt duidelijk hoeveel invloed die tijd nog steeds heeft op haar huidige leven.”

Een stralende toekomst, Rebecca Makkai (Nieuw Amsterdam)

Brexlit

Alice van Essen, journalist:

“Jonathan Coe wordt wel de moderne Charles Dickens genoemd, omdat ook hij de tijdgeest zo mooi vangt. Je kunt dit boek lezen als een politieke roman over de aanloop naar de Brexit. Maar het gaat vooral over een groepje verwante hoofdpersonen: 50-plusser Benjamin (zijn leven staat stil sinds de middelbare), zijn zus Lois (worstelt met een jeugdtrauma), zijn nichtje Sophie (student kunstgeschiedenis die trouwt met een rijinstructeur) én journalist Doug (is niet gelukkig in zijn huwelijk).

Gaandeweg worden de verschillen zichtbaar tussen het wereldse Londen en de gezapiger steden in Midden-Engeland – waar teleurstelling en de hang naar vroeger sterk leeft. Klinkt misschien taai, is het door de humor en vaart zéker niet.”

Klein Engeland, Jonathan Coe (De Bezige Bij)

In het hol van de leeuw

Caroline Buijs, managing editor:

“Dit boek draait om het ongelooflijke levensverhaal van Mala Rivka Kizel uit Amstelveen, die in 1926 in Warschau werd geboren als dochter van orthodoxe joden. Ze weet het getto te ontvluchten en belandt in Duitsland.

Omdat ze blond is, Duits spreekt en (toevallig) op een katholieke school heeft gezeten, krijgt ze een ariërverklaring: zo komt ze bij een familie van fanatieke nazi’s die zich liefdevol over haar ontfermt. Het is een journalistiek boek, en misschien is dat ook wel de enige manier om over zo veel verschrikkingen te kunnen lezen. Tegelijkertijd is het een eerbetoon waarin ik niet kon stoppen aan die moedige mevrouw uit Amstelveen.”

Liever dier dan mens – Een overlevingsverhaal, Pieter van Os (Prometheus)

Minutieuze observaties

Jolanda Dreijklufft, managing editor:

“Ik ben groot fan van het werk van Nicolien Mizee. Haar stijl is geweldig – mooie zinnen, originele woordkeuze, fijne droge humor. Naast haar romans (waaronder Moord op de moestuin, Nijgh & Van Ditmar) zijn er inmiddels drie bundels verschenen met de verzamelde faxen die Mizee stuurde aan haar docent scenarioschrijven op de Schrijversvakschool, Ger Beukenkamp. Ze gaan over haar struggle met het dagelijkse leven, haar ingewikkelde familie, haar idem liefdes, maar ook over naar dansles gaan en werken als schildersmodel.

Ger schreef nooit terug, maar Mizee bleef stug faxen sturen. Ze observeert en ontleedt haar eigen gedrag en dat van anderen minutieus en dat verveelt geen moment. Je verbaast je, herkent er van alles in en leeft mee met een aanvankelijk regelmatig depressieve Mizee die zich langzamerhand beter voelt en een plek verovert in schrijversland.”

De kennismaking / De porseleinkast / Allesverpletterende, Nicolien Mizee (Van Oorschot)

Nog meer boekentips vind je hier.

Fotografie Sincerely Media/Unsplash.com