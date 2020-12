Annemiek Leclaire houdt van de verstilling

Journalist Annemiek Leclaire (51) verdiept zich al langer in hoe ze verstilling en verdieping in haar leven kan brengen. Ze schreef hierover het boek Minder moeten, meer leven.

Welk inzicht deed je de afgelopen tijd op over jezelf?

“Ik wist al langer dat rust me goed doet, maar tijdens het voorjaar merkte ik dat ik die verdere verstilling heel prettig vond. Ik genoot van de stilte in de stad, geen vliegverkeer, amper trams, het plein onder mijn huis lag er praktisch leeg bij, nergens drommen mensen. Ik vond het iets magisch hebben, alsof ik in een droom zat. Ik vroeg me af of ik nog wel zo goed bij de drukke binnenstad pas. Kunnen we het centrum niet wat bewoonbaarder maken?”

Hoe zou jij het liefst leven?

“Ik werk veel vanuit huis en vergelijk me allang niet meer met anderen. Maar ik wil mijn leven graag verder vereenvoudigen door prioriteiten aan te scherpen: nog minder werk plannen, minder yogaworkshops volgen, minder kopen en minder op reis gaan. Met minder verplichtingen ontstaat er meer tijd en ruimte om te doen wat ik écht wil doen. Of om zomaar samen met mijn kinderen iets te bakken, zelf ijs te maken of om een boek te lezen. Voor mij geldt: minder is meer.”

Méér leven, waaruit bestaat dat voor jou?

“Naast dat verminderen wil ik een aantal dingen gaan vermeerderen. Zoals oningevulde dagen waarop ik op de bonnefooi iets kan ondernemen. En het contact met mijn vriendinnen. In de lockdowntijd belden we veel, dat was heel fijn. Ik zou wat vaker met ze willen wandelen of naar zee gaan. Hen wil ik graag meer zien en spreken.

En, toen alle musea dicht waren, verlangde ik enorm naar de schoonheid van de kunst. Dat verraste me, want ik loop zelden spontaan een museum in. Ik ben echt van plan om vaker naar een tentoonstelling te fietsen.”

