Boeken die je bijblijven (5)

Er zijn van die boeken je altijd bijblijven. In deze blogserie vertellen illustratoren welke boeken grote indruk op hen maakte. Deze keer: patroonontwerper Elizabeth Olwen.

Elizabeth: “Ik had nooit gedacht dat ik ooit een tatoeage zou nemen. De beelden die ik mooi en inspirerend vind, wisselen nogal eens, dus ik kon me niet voorstellen dat er iets tussen zou zitten wat ik voor altijd bij me wilde dragen. Dat veranderde na het lezen van All about love van Bell Hooks.

Het komt niet vaak voor dat een boek je leven verandert, maar dat gevoel had ik nu wel meteen. Na het lezen voelde ik me echt iemand anders. Daarna las ik het boek nog een paar keer en nu pak ik het nog steeds regelmatig als ik me een beetje verloren voel. Het is inmiddels helemaal versleten, maar blijft me troost bieden. Dit boek heeft mijn kijk op de liefde totaal veranderd.

Soms lijkt het wel of we een beetje van elkaar vervreemden, alsof we in de huidige maatschappij leiden aan een soort liefdeloosheid. Dit boek is juist een pleidooi voor de liefde en geeft daarom hoop. Het definieert wat liefde eigenlijk is en moedigt je aan om echt contact te maken met jezelf, je dierbaren en anderen om je heen.Ik denk ook meer na over de betekenis van liefde. En uiteindelijk heb ik dus zelfs een kleine tatoeage genomen als eerbetoon: een hartje op mijn pols. De boodschap van dit prachtige boek draag ik nu voor altijd bij me.”

“Deze print maakte ik een tijdje geleden en vind ik passen bij het boek en mijn eigen ervaring.”

Het werk van ontwerper Elizabeth Olwen is regelmatig te zien in Flow (in het Book for Paper Lovers 5 bijvoorbeeld), maar haar patronen en ontwerpen kun je overal tegenkomen. Kijk voor voorbeelden van haar werk op haar website. Elizabeth komt uit Canada en woont sinds kort in Lissabon. Ze wilde van omgeving veranderen om te kijken welk effect dat heeft op haar leven en werk.

Illustratie homepage: Jennifer Orkin Lewis