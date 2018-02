Boeken die je bijblijven (6)

Er zijn van die boeken je altijd bijblijven. In deze blogserie vertellen illustratoren welke boeken grote indruk op hen maakte. Deze keer: Carolyn Suzuki uit Los Angeles.

“Als kind was ik altijd aan het tekenen en knutselen, maar ik groeide niet op in een bijster creatieve omgeving en ging ook niet naar de kunstacademie. Vroeger was ik me daar heel bewust van en voelde ik me niet echt een kunstenaar. Jarenlang dacht ik dat ik niet goed genoeg was en dat het met mijn achtergrond te maken had. Inmiddels weet ik dat de meeste makers – ongeacht hun opleiding – dit soort gevoelens hebben. Het verlangen om je te blijven verbeteren en ontwikkelen hoort bij dit vak.

Een paar jaar geleden las ik het boek Daily rituals van Mason Currey en ik denk er nog vaak aan. Er worden dagelijkse rituelen in beschreven van bekende kunstenaars, schrijvers, componisten en andere creatieven. Hoe begon Picasso aan zijn werkdag? Wat was het ontbijtje van Simone de Beauvoir voordat ze ging schrijven?

Het klinkt misschien een beetje algemeen – lezen wat mensen aten en wanneer ze pauze namen – maar ik voel me verbonden met deze creatieven die ook alleen werkten. Ze werden niet elke ochtend vol inspiratie wakker, maar gingen toch steeds weer aan de slag. Die dagelijkse routine maakt het verschil. Als ik geen inspiratie heb, probeer ik daaraan te denken. Ik haal er veel kracht uit.”

De patronen en illustraties die Carolyn Suzuki tekent en schildert, zijn kleurrijk en vrolijk. Ze hoopt dat haar enthousiasme voor het leven terug is te zien in haar werk.



Illustraties Carolyn Suzuki

Tekst Jeannette Jonker Illustratie homepage Jennifer Orkin Lewis