Hoe komt het toch dat het meteen over je heen valt zodra je ook maar onderweg bent naar een eiland: dat gevoel van rust, ruimte en tevredenheid? Journalist Catelijze Elzes schrijft erover in het Vakantieboek, waarbij ze ook deze fijne boeken over eilanden tipt.

De uitweer, Amy Liptrot

Amy Liptrot brengt haar kindertijd door op de Orkneyeilanden, een eilandengroep ten noorden van Schotland. Deze memoir staat vol adembenemende natuurbeschrijvingen en bijzondere observaties. (Ambo|Anthos)

Deze Nederlandse klassieker speelt zich af op het waddeneiland Texel. (Boekenweekgeschenk 2005, De Bezige Bij)

Mikael woont op een afgelegen eiland tussen Noorwegen en Schotland. Op een dag gebeurt er iets vreselijks: Mikael’s vader verdwijnt in zee. Alleen Mikael weet water er gebeurt is, maar weigert erover te praten. (De Geus)

Deze serie draait om een gastvrij huurhuis op een waddeneiland, en volgt alle gasten die daar langs komen. Ook al kennen de gasten elkaar niet, hun levens raken door hun verblijf in de Duinroos toch langzaam met elkaar verwikkelt. (Atlas Contact)

Büch (1948-2002) noemde zichzelf een eilandgek. Zijn biograaf Eva Rovers brengt in dit boek zijn mooiste en meest typerende eilandverhalen samen. De reis voert van de Kanaaleilanden tot de Pacific en van de Zuidpool via de Indische Oceaan weer terug naar Europa.

*Lees het verhaal over de magie van een eiland in het Vakantieboek in het Zomerpakket.

Fotografie Erik-Jan Leusink/Unsplash.com