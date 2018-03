Creatieve tips van Jocelyn

Over mindfulness, creativiteit en simpeler leven schrijft Jocelyn de Kwant al jaren, ook voor Flow Magazine. Haar inzichten en ervaringen heeft ze nu verwerkt in het boek Creative flow. Ze vertelt hoe creatief bezig zijn haar helpt om zich minder gejaagd te voelen.

Hoe is dit boek ontstaan?

“Ik wilde altijd al dit soort boekjes maken en in Engeland zochten ze iemand die luchtig over creativiteit en mindfulness kon schrijven. Ik ben ervoor gevraagd en heb samen met de Engels uitgever bedacht hoe we het zouden aanpakken. Ik wilde het heel graag samen met illustrator Sanny van Loon maken, dat leek me een goede match. Ik schreef het boek in het Engels. Het leuke is dat het nu ook in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Finland is verschenen, en Rusland, Portugal, Zweden en Zuid-Korea volgen nog.”

Waar gaat je boek over?

“Het is een verzameling van inzichten om je goed te voelen. Er zijn natuurlijk meer boeken die daarover gaan of die je vertellen hoe je mindful kunt worden, maar ik wilde het vertalen naar praktische opdrachten. Zodat je echt met het boek aan de slag kunt gaan en je beter gaat voelen. Ik vind dat mensen vaak heel gejaagd zijn en ik heb dat zelf ook wel. Dit boekje is eigenlijk een oefening in inzoomen op alledaagse dingen waar je normaal aan voorbijgaat.”

Hoe kom je aan deze inzichten?

“Twaalf jaar geleden heb ik een burn-out gehad en vanaf dat moment ben ik bezig geweest met verhalen schrijven en lezen over dit onderwerp, zodat me dat niet nog eens gebeurt. Ik heb alle onderzoeken en inzichten bewaard en opgeslagen. In dit boekje geef ik een creatieve draai aan alles wat ik onderweg geleerd heb.”

Hoe werkt dit precies voor jou?

“Het gaat om uit je automatisme stappen en even een stapje terug doen. Ik probeer al tien jaar lang mindful te zijn en ik merk dat als ik iets creatiefs doe – iets teken of iets schrijf, dan lukt het mij om even los te komen van mijn to do lijst. Het gaat dan niet om iets moois maken, maar om de ontspanning en de lol. Daarom zitten er allerlei teken-, schrijf- en bewegingsoefeningen in het boek.”

Welke tip is jouw favoriet?

“Als ik merk dat ik me gejaagd voel, probeer ik te letten op de geluiden om me heen. Ik luister en registreer wat ik allemaal hoor, want geluiden gaan weer weg en zijn er alleen op dat moment. Dat haalt me heel erg naar het nu. Ergens aandachtig naar kijken werkt ook ook. Je hersenen vullen veel automatisch voor je in, maar als je echt goed kijkt, zie je veel meer en ontdek je steeds iets nieuws.”

Wil je nog meer boeken maken?

“Ja, ik ben al bezig met het volgende boek. Het is nog volop in ontwikkeling, maar het gaat over de natuur, mijn lievelingsonderwerp. Dat wordt ook een praktisch boek met veel inzichten en opdrachten.”

Creative flow – 365 dagen mindfulness, door Jocelyn de Kwant met illustraties van Sanny van Loon.

Foto’s Jocelyn: Milan Vermeulen