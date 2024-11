Acteur Tom Waes ging 10 dagen in isolatie zonder telefoon of andere afleiding (en dit bracht het hem)

Stress is een van de grootste volksziektes. Vlaamse acteur Tom Waes ervaart ook stress en besloot in het televisieprogramma Kalm Waes om de strijd ermee aan te gaan. Hij ging in volledige isolatie zonder enige afleiding. Wat bracht het hem?

Gepubliceerd op 12 november 2024

Je kent hem misschien van de hitserie Undercover op Netflix of zijn serie Kamp Waes. De Vlaamse acteur ervaart net als veel Nederlanders en Belgen stress en ging een experiment aan: tien dagen in isolatie om hopelijk weer een kalmer mens te worden.

Tijdens dit experiment, dat gefilmd is voor televisie, verblijft Waes in een afgelegen huis zonder televisie, internet, klok of radio. Hij wordt constant in de gaten gehouden door verborgen camera’s en de enige keer dat hij uit zijn huisje mag, is voor een korte wandeling over de wei. In de talkshow Humberto vertelt hij dat het experiment misschien wel de grootste uitdaging in zijn leven was.

Tom Waes in isolatie: wat bracht het hem?

De acteur geeft aan veel gehad te hebben aan het experiment. Op Humberto’s vraag wat hij het meest heeft gemist, antwoordt Waes: “Uiteindelijk is gebleken dat ik mensen miste, sociaal contact.” Hij noemt een professor die hem heeft onderzocht en een boek over het onderwerp schreef. “Volgens deze professor zorgen vriendschap en sociale relaties ervoor dat je stress omlaag gaat.”

Dat er totaal geen afleiding was, vond hij ook confronterend. “We zijn zo gewend om ons te willen laten afleiden,” legt hij uit. “Of dat nou een boek is of TikTok voor jongeren, we willen afgeleid geworden. Het is heel confronterend om niks te hebben. En dan zelf nadenken: wie ben ik, wat is belangrijk voor mij?”

Door het experiment ontdekte hij ademhaling en meditatie. Dat doet hij nu nog steeds. “Ja, meditatie en ademhaling,” zegt hij. “Ik had niet gedacht dat ik, de rationele, dat ooit zou zeggen.”

De serie Kalm Waes is te bekijken op VRT.

