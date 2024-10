Hobby’s zonder scherm: maak zelf kunst van papier met deze pakketten

Een hobby zonder scherm geeft rust en ontspanning. Deze keer: zelf kunst van papier maken met kant-en-klare pakketten.

Papierknipkunst noemen ze het ook wel. Dat klinkt misschien als ingewikkeld gepriegel, maar met onderstaande complete kits wordt het een stuk makkelijker. Maak een papieren tuin, een mini-bibliotheek, plantenkas of boot op zee met MyPapercutForest. Bij zo’n kit zitten ook instructies. Ook leuk: met ons Flow Book for Paper Lovers 12 kun je ook allerlei mooie creaties maken van papier. Weet je niet waar je moet beginnen? Probeer dan onze online training Paper Love eens.

5x kunst van papier maken met deze pakketten

De tuin in

Ze hebben geen water nodig, deze papieren planten in glazen stolp, maar sfeer geven ze wel. Deze kit heeft (bijna) alles om meteen aan de slag te gaan, zelfs de stolp krijg je erbij. Het enige waar je zelf voor moet zorgen? Lijm, een meetlat, een schaar – en een flinke portie geduld.

Mini-bibliotheek

Een blikvanger voor op je bureau, deze papieren bibliotheek in miniatuur. Ook dit pakket is compleet inclusief instructies met foto’s van elke stap. Zelfs het hout van de boekenkast en stoel krijg je erbij.

De zee op

Deze variant is een stuk makkelijker dan zo’n klein bootje in een fles murwen en het resultaat is net zo kunstig. Extra leuk: je kunt een mini-lichtsnoer bij je papieren schip bijbestellen. Maakt het ook meteen een gezellige eyecatcher.

Plantenkas

Hij barst een beetje uit zijn voegen, deze papieren plantenkas met zonnebloemen die naar buiten groeien. De kit bevat alles wat je nodig hebt om kleur en ontspanning in huis te halen.

Bloemenvaas

Pré: deze bloemen verwelken niet en je hoeft ze geen water te geven. Gezelligheid ten top met deze bonte kleuren.

