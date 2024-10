Pijn, onrust of stress? Zo word je weer ‘dirigent van je eigen lijf’, vertelt ademcoach Nikki

Nikki van der Velden had een langzaam herstel van een hersenschudding. Tijdens dit traject ontdekte ze hoe belangrijk je ademhaling is. Ze besloot zich erin te verdiepen en is nu ademcoach.

Wat ben je aan het doen?

“Eind maart verscheen mijn boek Jouw adem, jouw medicijn. Het gaat over hetzelfde als mijn platform The Breathwork Movement: de kracht van onze adem en hoe die je kan helpen bij bijvoorbeeld chronische pijn, stress, onrust of de verbinding met jezelf. Ik deel inzichten, praktische oefeningen en tips die je geluk en rust kunnen brengen. Nooit gedacht dat het maken van dit boek zo’n klus zou zijn. Content maken is mijn vak, dus ik dacht: ik klap mijn laptop open en dan rolt het er vanzelf uit. Maar daar heb ik me op verkeken.”

Wat is ademwerk, kort gezegd?

“Het is een verzamelnaam voor technieken om je adem bewust te sturen, van een eenvoudige ademhalingsoefening tot een intense ademwerksessie. Met die technieken krijg je inzicht in wat zich afspeelt in jouw lijf en hoofd. Zo kun je met je adem je hartslag beïnvloeden, je bloeddruk, de hoeveelheid zuurstof die je cellen bereikt enzovoorts. Zo bekeken is je adem de dirigent van je lichaam. Een heel simpel voorbeeld: als je in paniek bent en bewust rustiger gaat ademen, word je kalmer. Door anders te ademen kun je anders gaan denken, kijken, voelen en doen.”

Hoe kwam je ermee in contact?

“Ik was al anderhalf jaar zoet met een hersenschudding die maar niet herstelde. Wat ik ook deed, niets hielp. Tot ik op mijn yoga­school per toeval bij een intensieve ademles terechtkwam. Dat was het begin van mijn herstel. Mijn lijf was zo verkrampt, maar in die les kon ik sinds lange tijd weer ontspannen. Dat was zo’n bijzondere ervaring dat ik vervolgens alles over ademwerk ging uitpluizen, ontdekken en ervaren. Ik wilde precies weten wat er allemaal mogelijk was. Vanuit daar ontstond mijn platform.”

Wat maakt ademhaling zo krachtig?

“Het wonderbaarlijkst vind ik het gemak waarmee de adem je in je lijf brengt, als een natuurlijke snelweg naar je binnenwereld. Net als veel mensen leefde ik vooral in mijn hoofd. Voelen vinden we vaak maar eng, denken lijkt veilig. Terwijl onze gedachten ons juist vaak belemmeren en onzeker maken. Toen ik ziek was, was ik vaak angstig; mijn leven brokkelde af en ik kon niks doen. Die angst verminderde toen ik mijn gedachten leerde uitschakelen en weer toegang had tot mijn lijf en de kennis die daarin verscholen zit.”

Wat betekent dit werk voor jou?

“Dat ontspanning, gezond eten en genoeg slapen goed voor je is, is algemeen bekend. Maar wat weten we over adem? Weinig. Toen ik mijn platform begon, zei ik: als ik één iemand hiermee help, is mijn missie al geslaagd. Inmiddels krijg ik dagelijks bedankmails van mensen die geïnspireerd zijn geraakt. Mij bracht het naast veel nieuwe kennis ook nieuwe flow in mijn leven; het vertrouwen dat er vanzelf iets op je pad komt als je gewoon maar gaat wandelen.”

