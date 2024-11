Zo voorkom je onenigheid over het huishouden (en verdeel je het werk)

‘Nederlandse vrouw maakt meer werkuren dan haar echtgenoot.’ Dit stond in 1963 in vetgedrukte chocoladeletters op de cover van de Allerhande. En uit een enquête van de Nederlandse huishoudraad in Den Haag bleek dat een doorsnee vrouw 62 uur (!) per week druk was met huishoudelijk werk en zorgtaken. Met dank aan de opkomst van pak ‘m beet de wasmachine, stofzuiger, kruimeldief en andere lifesavers daalde in de jaren erna de werklast van vrouwen in rap tempo.

Beeld van vroeger

“Allereerst is dat historisch zo gegroeid,” zegt sexual growth inspirator Leen Vangeebergen, auteur van het boek Relatiestatus: geslaagd. “Onze (over)grootmoeders bleven thuis om het huishouden te doen terwijl onze (over)grootvaders gingen werken. Vrouwen werden aangemoedigd om hun man niet lastig te vallen met hun huishoudelijke beslommeringen.

Het ideaalbeeld was dat vrouwen hun huishoudelijke taken binnen de werkuren van hun man deden, zodat na zijn werk het eten op tafel stond, de kinderen gewassen en gereed voor bed waren. Vandaag de dag werken Nederlandse vrouwen relatief nog steeds minder (29,2 uur per week) buitenshuis dan mannen (39,4 uur per week). Vrouwen zijn dus vaker thuis en worden daardoor meer geconfronteerd met de huishoudelijke taken.”

Van takenlast naar plichtsbesef

Daarnaast speelt er volgens Vangeebergen ook nog een biologische component mee. “Voor iets of iemand zorgen, zit van oudsher meer in de genen van de vrouw, waardoor ze zich verantwoordelijker voelt voor het huishouden en de zorg voor de kinderen. Dit resulteert niet alleen in een grotere takenlast, maar ook in een groot plichtsbesef.”

“Vrouwen hebben vaak het gevoel dat ze worden beoordeeld op de kwaliteit van hun huishouden, omdat de buitenwereld in veel gevallen klakkeloos aanneemt dat de vrouw de hand heeft in een al dan niet opgeruimd en schoon huis. De zogenaamde ‘mental load’ ligt bij vrouwen hoger.”

Ongewassen afwas: wie pakt het op?

“Ik denk niet dat mannen lui zijn,” zegt Vangeebergen. “Ze zijn wel eerder afgeleid door andere activiteiten, ze kunnen beter loslaten en ze hebben andere prioriteiten. Prioriteiten waarvoor ze blijkbaar gemakkelijker kunnen kiezen dan vrouwen. Een man gaat gerust sporten terwijl de afwas nog op het aanrecht staat. De meeste vrouwen zullen het aanrecht eerst aan kant willen hebben.”

“Mannen zien het huishouden meer als een logistieke opdracht en benaderen het minder vanuit gevoel dan vrouwen. Het een is niet beter dan het ander. Ik denk dat zowel mannen als vrouwen hierin veel van elkaar kunnen leren, maar het begint allemaal met een duidelijke verdeling van de taken.”

Het gevaar van de roze bril

“Veel vrouwen trekken het huishouden een beetje naar zich toe als ze verliefd worden op een partner. Als je iemand bent die graag wil pleasen en zichzelf makkelijk wegcijfert, is de kans groot dat het gros van de zorgtaken bij jou komt te liggen. Dat wordt dan al snel een patroon waar je niet meer zo makkelijk vanaf komt als de relatie serieuzer wordt en jullie gaan samenwonen.”

Water bij de wijn

Ook als je al langer bij elkaar bent, is het een goed idee om eens aan de tafel te gaan zitten met een kop koffie of glas wijn. “Vaak hebben mensen geen idee wat de ander doet in huis. Vraag dus eens aan de ander: ‘Wat doe jij eigenlijk allemaal?’ Heb je het idee dat jij meer doet en wil je daar verandering in aanbrengen, zeg dan letterlijk: ‘Ik heb hulp nodig.’

Accepteer dat je af en toe water bij de wijn moet doen of naar compromissen moet zoeken, want het kan prima zijn dat je partner het niet belangrijk vindt dat de badkamer twee keer per week grondig wordt schoongemaakt. In zo’n geval lijkt het me handig dat jij de badkamer gaat doen en je partner iets anders oppakt. Stel: je partner wordt verantwoordelijk voor de keuken, ga daar dan niet bovenop zitten. De taken verdelen betekent ook: de taken loslaten en de ander het op zijn of haar manier laten doen.”

Dit artikel verscheen eerder op Flair.nl.

Meer lezen